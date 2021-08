Tras anunciarse el cierre de Amena y que sus usuarios pasarán a Orange, las preguntas que todos se hacen son… ¿cómo quedarán las tarifas? ¿Los usuarios tendrán que pagar más? ¿Cambiarán los planes? En principio, los clientes actuales continuarán pagando lo mismo, pero sus planes sufrirán pequeños cambios. Así lo ha dado conocer Orange que anunció las nuevas tarifas Orange Base diseñadas específicamente para los usuarios de Amena.

Aquí están las tarifas Orange Base para los usuarios de Amena

Sin más preámbulos, estas son las nuevas tarifas mensuales Orange Base para móviles:

Plan de 6,95 €: 0 céntimos / minuto (+18 cént/estab) y 8 GB de datos. 4 GB más de datos que la tarifa de Amena.

Plan de 9,95 €: llamadas ilimitadas y 12 GB de datos. 2 GB más de datos que la tarifa de Amena.

Plan de 14,95 €: llamadas ilimitadas y 24 GB de datos. 4 GB más de datos que la tarifa de Amena.

Plan de 19,95 €: llamadas ilimitadas y 30 GB de datos. 5 GB más de datos que la tarifa de Amena.

Plan de 24,95 €: llamadas ilimitadas y 40 GB de datos. 10 GB más de datos que la tarifa de Amena.

llamadas ilimitadas y 40 GB de datos.

En resumen, si eras cliente de Amena, los beneficios que disfrutarás con Orange Base pagando lo mismo es la cobertura 5G y una mayor cantidad de GB que los que tenías antes. Sin embargo, pierdes la posibilidad de acumular los gigas que no usaste para usarlos el otro mes, así que debes consumírtelos todos si no quieres desperdiciarlos. Además, ya no te darán gigas de regalo por cada año contratado.

Combinados Orange Base: las nuevas tarifas de fibra + móvil

Los antiguos usuarios de Amena también podrán contratar las tarifas llamadas Combinados Orange Base, que son las siguientes:

Plan de 35,95 € : fibra con 100 Mbps y línea móvil con llamadas ilimitadas y 25 GB. 5 GB más de datos que la tarifa de Amena.

Plan de 40,95 € : fibra con 100 Mbps y línea móvil con llamadas ilimitadas y 30 GB. No hay incremento con respecto a la tarifa de Amena.

: fibra con 100 Mbps y línea móvil con llamadas ilimitadas y 30 GB.

Asimismo, si eras usuario de Amena, podrás comprar líneas adicionales con un 20% de descuento y compartir gigas entre tus diferentes líneas. Recuerda que la migración de Amena a Orange se realizará el próximo 13 de septiembre; misma fecha en la que estas tarifas Orange Base sustituirán oficialmente a las de Amena.