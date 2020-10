¿Te imaginas que llega el 4G antes a La Luna que a tu casa? Pues eso está cada vez más cerca, ya que Nokia está trabajando con la NASA para montar una red 4G en el espacio.

Parece que esta conexión 4G, lejos de servir solo para móviles, podría mejorar nuestra observación del satélite posibilitando que un montón de artefactos especiales usen su señal. Y no creas que será barato, pues esta red tiene un presupuesto inicial de 14,1 millones de dólares.

Esta red, pensada para La Luna, usará tecnología 4G LTE y podría ser transferible al nuevo estándar 5G, el cual todavía no está expandido a lo largo de La Tierra. Sin embargo, sería un hito histórico al ser el primer sistema de comunicación 4G en el espacio que cubriría mayores distancias que el actual con mejor fiabilidad y más velocidad.

To the moon! 🌕

We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.

So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP

— Bell Labs (@BellLabs) October 15, 2020