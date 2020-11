Si eres de los que tiene una cuenta de Netflix, hay buenas noticias para ti, ya que se preparan novedades en la aplicación que permite acceder a los contenidos. Te contamos exactamente qué es lo que está cerca de llegar y que aumentará las opciones de uso que ofrece la mayor plataforma de vídeo en streaming.

Según se ha conocido, en la versión 7.82.1 de la aplicación para el sistema operativo Android de Netflix, se ha encontrado una línea de código que hace pensar que en no mucho tiempo existirá un temporizador que permitirá detener las reproducciones una vez que se programe. Esto se suma a la llegada del denominado Modo audio, que hará posible que se escuchen contenidos sin que se vea imagen alguna (lo que podría significar la llegada de podcast al servicio del que hablamos).

<string name="sleep_timer_button">Timer</string>

¿Qué utilidad tendrá el temporizador?

Gracias a la posibilidad de programar el apagado automático, son varias las opciones que se añadirán a Netflix. Una de ellas será que quedarte dormido delante del televisor no sea un problema. Esto se deberá a que cuando pase el tiempo determinado, se detendrá de forma automática la película o serie que estabas viendo.

Además, y esto es muy interesante, también se podrá restringir el tiempo de uso que tienen los niños consumiendo contenidos de la plataforma. De esta manera, si se desea que no supere un determinado tiempo, simplemente con activar el temporizador podrás estar tranquilo, ya que nadie se saltará la norma estés o no delante.

Por lo tanto, cuando llegue esta nueva función, opciones que existen ahora, como la reproducción automática del siguiente capítulo (o el mensaje de confirmación que aparece cuando ves durante mucho tiempo seguido algo sin realizar acción alguna) quedarán obsoletos.

¿Cuándo llegará esta novedad a Netflix?

Debido a que en la fuente de la información no han encontrado ninguna evidencia adicional (aparte de la línea de código antes mencionada), no existe nada concreto por el momento. Pero teniendo en cuenta la forma de trabajar de Netflix, lo normal es que no tarde mucho tiempo en ser una realidad el temporizador. Pero, eso sí, primero se probará en algunas regiones para comprobar que el funcionamiento que ofrece es el adecuado.

Por lo tanto, por ahora no queda otra que esperar. ¿Será esta una de las funciones que utilizarás mucho en Netflix?