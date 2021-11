¿Quieres que tu móvil tenga una custom ROM de primer nivel? Si es así, hoy es tu día de suerte. ¡La nueva versión de Paranoid Android ya está aquí! Su nombre es «Sapphire» y está basada en Android 12.

¿Y cuál es la mejor parte de todo? Pues que Paranoid Android Sapphire ya se puede descargar en varios Xiaomi y OnePlus. Quédate en la web y descubre si tu móvil es uno de estos modelos.

Paranoid Android Sapphire: todo lo que debes saber y smartphones compatibles

Paranoid Android es muy popular por su diseño, sus funciones fáciles de usar y lo bien que va en los móviles más viejos. Ahora bien, el proyecto parecía estancado después de que se presentara Paranoid Android Quartz con Android 10 y no se lanzara una versión basada en Android 11.

La buena noticia es que la ROM ha vuelto por la puerta grande y promete ser mejor que nunca. Los desarrolladores de este SO no oficial han trabajado en la última versión de Paranoid desde que Google publicó el AOSP de Android 12. El resultado final de todo esto es la llegada de Paranoid Android Sapphire.

¿Y en qué destaca esta ROM? Pues que combina lo mejor de Material You con todas las ventajas que te ofrece Paranoid. Así que esta versión no oficial del SO de Google será una gran opción para ti si quieres personalizar mucho tu móvil.

Por eso, nadie duda de que esta es una de las mejores ROMSs personalizadas de la actualidad.

A continuación puedes ver cuáles son los Xiaomi y OnePlus que ya pueden usar la ROM.

Móviles OnePlus compatibles con Paranoid Android Sapphire

OnePlus 9 Pro / 9R.

OnePlus 8 Pro / 8T.

OnePlus 7T / 7 Pro.

OnePlus 5T.

Los móviles Xiaomi, Redmi y POCO que ya pueden descargar Paranoid Android Sapphire

Xiaomi Mi MIX 2S.

Redmi Note 9S / 9 Pro.

Redmi Note 7 Pro.

POCO F3.

POCO F2 Pro.

POCO X3.

Eso sí, te adelantamos que la ROM está en fase alpa. Por ende, lo más seguro es que no se encuentre optimizada al 100 %.

¡Pero no te desanimes! Todo indica que en las próximas semanas se lanzará la beta de Paranoid Android Sapphire. Y más temprano que tarde, llegará una versión estable para todos los móviles compatibles. Además, la lista de smartphones que pueden descargar la ROM seguirá creciendo.

Y tú, ¿vas a descargar Paranoid Android Sapphire? Cuéntanos en los comentarios.

Fuente | Blog oficial de Paranoid Android