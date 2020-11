El mercado de telefonía es realmente voluble. Muestra de ello lo podemos ver en las tres marcas que más móviles vendieron el trimestre pasado. Y ahora, también podemos saber cuáles han sido los teléfonos más vendidos en el tercer trimestre de 2020. Ya te adelantamos que te vas a sorprender.

Todo gracias a un nuevo informe de la firma de análisis Canalys, donde han publicado una gráfica mostrando cuáles han sido los teléfonos móviles más vendidos a nivel mundial durante el tercer trimestre de 2020.

¿Lo más curioso? Que tres son las marcas que han dominado el mercado: Apple, Samsung y Xiaomi. Era de esperar que fabricantes como LG o Sony no aparecieran en este top mundial, pero la ausencia de Huawei es destacable, ya que es el segundo mayor fabricante a nivel mundial.

iPhone lideró las ventas de móviles en el pasado trimestre

De esta manera, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, Apple ha sido la gran vencedora. Más que nada porque el iPhone 11 se corona como el teléfono más vendido, superando los 16 millones de unidades.

Se esperaba que el iPhone SE fuera un superventas, gracias a su atractivo precio. Y justo ha sido así, llegando a vender 10 millones de unidades y quedándose justo por delante del Samsung Galaxy A21s, primer teléfono Android de este listado.

A partir del tercer puesto, ya nos encontramos con diferentes smartphones con el sistema operativo de Google, pero con un detalle muy destacable: no hay ni un solo smartphone de gama alta.

De esta manera, Apple es el único que consigue colar un terminal premium en este top colapsado de smartphones de gama entrada y media. Volviendo al ranking, tenemos a los Galaxy A11 y A51 en cuarto y quinto lugar.

Ya, en la sexta posición aparece Xiaomi con su Redmi Note 9, seguido del Redmi 9, dos teléfonos que presumen de una relación calidad precio imposible de igualar. El octavo lugar es para Samsung y su Galaxy A31, mientras que el Redmi 9A ocupa la novena posición.

Por último, tenemos otro teléfono de la firma coreana cerrando este ránking, el Samsung Galaxy A01 Core, un smartphone que arrasa en India al tener un precio que no supera los 80 euros.

Decir que un informe trimestral no es la mejor forma de analizar una tendencia de ventas, ya que hay muchas variables (como la pandemia, o el lanzamiento de un terminal) que afectan a las ventas. Pero está claro que los grandes flagship de los principales fabricantes de Android no se venden tanto como los de Apple (y no nos gusta nada…).