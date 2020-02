¿Quieres hacerte con un móvil nuevo? Entonces pendiente con esto, porque en AliExpress se están vendiendo móviles Huawei y Samsung falsos. Todo esto sería culpa de una empresa china que está copiando el diseño de varios móviles, lo que hace que se vean exactamente igual y la gente los compre creyendo que son los originales.

¿Cómo puedes diferenciarlos? Hay varias cosas que te contaremos a continuación, pero lo primero que debes saber es que esta nueva empresa de móviles clonados se llama Kimtien.

¿Cómo son los móviles Huawei y Samsung falsos que se venden en AliExpress?

Y es que a primera vista todo parece ser culpa de AliExpress, pero en realidad no es tan cierto como parece. Pues el principal culpable de esta “estafa” sería una marca china de móviles llamada Kimtien, la cual está robando los diseños de topes de gama como el Samsung Galaxy Note 10+ o el Huawei Mate 30, para luego venderlos como si fueran móviles de gama alta.

Pero en realidad estos móviles Kimtien no son nada de gama alta, pues internamente no cuentan con los apartados que móviles como el Samsung Galaxy Note 10+ o el Huawei Mate 30 poseen. Un ejemplo claro de esto es que el procesador que usan es un MediaTek y no un Qualcomm Snapdragon 855 o un Exynos 9825.

Kimtien también roba la nomenclatura de otros teléfonos, pues el modelo parecido al Samsung Galaxy Note 10+ pasa a llamarse Kimtien Note 10+. Esto también pasa con los móviles copiados de Huawei.

Otra cosa que los diferencia un montón es el precio del móvil, ya que un Samsung Galaxy Note 10+ jamás costaría 158 dólares (precio oficial del Kimtien Note 10+). Así que ya sabes que no te puedes dejar llevar por las apariencias, pues aunque luzcan iguales, por dentro son completamente diferentes.

¿Qué va a hacer AliExpress ante esta problemática?

Finalmente, no se sabe cuál va a ser la respuesta de AliExpress contra esto. Una buena solución podría ser no recibir más mercancía por parte de Kimtien, aunque esto signifique menos ingresos para el gigante de comercio electrónico y minoristas en línea.

Por el momento se tendrá que esperar, pero cuéntanos, ¿te quedó alguna duda? Te queremos ayudar a reconocer los móviles falsos, así que háznosla saber en los comentarios.

Fuente | Gizmochina