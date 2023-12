Este es el móvil Samsung más barato que recibirá 4 actualizaciones

Samsung no dejó a medias los últimos meses del 2023, pues no hace mucho lanzó varios móviles de sus gamas más baratas. Los Galaxy A15 y Galaxy A25 debutaron como los primeros modelos de la marca en tener la capa de personalización One UI 6.0 desde que los sacas de su caja. Este detalle podría ser más que suficiente, de no ser porque hay otra curiosidad rondando en torno a ambos: sus años de actualizaciones son de cinco, y no cuatro, como usualmente lo hace Samsung.

De modo que esto dejaría al Galaxy A15 como el móvil más barato de la marca en recibir 4 actualizaciones mayores, como lo fue en su momento para otros dispositivos el salto de Android 13 a Android 14. Son buenas noticias. Samsung podría estar pensando en igualar a Google pronto, o al menos no quedarse atrás con su jugada más grande.

El Galaxy A15 es el móvil más barato que recibirá 4 actualizaciones

Lo que llama la atención de este detalle, es que, a partir de ahora, Samsung no estará reservando los cinco años de actualizaciones para ciertas gamas de sus móviles, sino que ahora se extiende a todas. La marca estaría igualándose a la iniciativa de otras como Xiaomi, al mejorar su soporte para los usuarios, dejando atrás a otros competidores que, por el momento, siguen contando con menos años de actualizaciones.

En fin, el Galaxy A15 podrá recibir actualizaciones de sistema operativo hasta Android 18. De la misma forma, tendrá cinco años garantizados en los que recibirá parches de seguridad periódicamente. No se sabe cuál es la frecuencia, pero teniendo en cuenta el cronograma acostumbrado de Samsung, podría ser de cada tres meses.

Samsung no está cerca de superar el tiempo de actualizaciones para sus móviles. Ese premio se lo lleva Google con su Pixel 8. Sin embargo, es una buena iniciativa el querer mantenerse nivelado con el resto de la competencia en todas sus gamas.

Fuente | Sam Mobile