Hace una semana, se lanzó de forma oficial el Nubia Z60 Ultra en China, con una acogida muy buena por parte de los especialistas gracias a su diseño prémium de pantalla enorme que desafía al Galaxy S24 Ultra, su potencia extrema a cargo del Snapdragon 8 Gen 3 y su buen conjunto de cámaras con un teleobjetivo de 64 MP.

El 26 de diciembre se puso a la venta por primera vez en el gigante asiático y, según Gizmochina, generó ingresos de 1000 millones de yuanes (equivalentes a 127 millones de euros) en solo un segundo.

Cabe aclarar que el medio de comunicación no cita a una fuente ni dice cómo obtuvieron estos datos de venta, así que no hay que fiarse del todo de esta información, aunque no dudamos de que el lanzamiento del Nubia Z60 Ultra esté siendo un éxito.

Cómo es el Nubia Z60 Ultra y cuánto cuesta

Si bien no nos creemos del todo los ingresos generados por el Nubia Z60 Ultra en un segundo, está claro que estamos ante un móvil muy atractivo capaz de convertirse en un superventas. Destaca por su pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con una resolución de 1,5K y una suave tasa de refresco de 120 Hz.

También tiene una cámara selfie de 12 megapíxeles y un escáner de huellas dactilares bajo la pantalla. El teléfono funciona con My OS 14, basado en Android 14, alimentado por el procesador Snapdragon 8 Gen 3, que está emparejado con memoria RAM LPDDR5x y almacenamiento UFS 4.0.

Tiene una enorme batería de 6000 mAh que se puede cargar rápidamente con el cargador rápido de 80 W. Sin embargo, no es compatible con la carga inalámbrica. En cuanto a la cámara, utiliza un sistema de triple cámara en la parte posterior, que consiste en un sensor principal Sony IMX800 de 50 MP con OIS, un sensor ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 64 MP con OIS y zoom óptico 3x.

Este es su precio oficial en España y México:

Nubia Z60 Ultra (8 GB + 256 GB): 679 € o 12499 pesos mexicanos.

679 € o 12499 pesos mexicanos. Nubia Z60 Ultra (12 GB + 256 GB): 749 € o 13499 pesos mexicanos.

749 € o 13499 pesos mexicanos. Nubia Z60 Ultra (16 GB + 512 GB): 899 € o 14499 pesos mexicanos.

¿Cuándo se podrá comprar fuera de China?

En España se pondrá a la venta el próximo 29 de diciembre desde la web oficial de Nubia. Y nuestros amigos de México tendrá que esperar hasta mediados de enero de 2024 para poder comprarlo (estará a la venta en MercadoLibre).