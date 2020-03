Android Auto, en esencia, es un sistema operativo creado para brindar a los conductores una manera segura de interactuar con aplicaciones y servicios de Internet. Tal como lo implica su nombre, este sistema operativo está diseñado para usarse en cualquier automóvil, es decir, cualquier medio que se mueva por sí mismo. Sin embargo, cuando se piensa en Android Auto todos lo relacionamos con coches, aunque también se puede usar con motos, como acaba de demostrar Harley Davidson.

Y es que el popular fabricante de motocicletas ha anunciado que todas sus motos con el sistema de infoentretenimiento Boom Box GTS recibirán Android Auto. Además, la empresa reveló que Android Auto llegará instalado de fábrica en las motos que lanzarán en 2021 de los siguientes modelos: Touring, CVO y Trike. De hecho, estos modelos ya ofrecen soporte para Apple CarPlay, por lo que ya era hora de que Android llegara a las motos de Harley Davidson.

Pronto podrás instalar Android Auto en tu Harley Davidson

Esta es una muy buena noticia para los propietarios de una Harley Davidson que no tienen un iPhone y quieren usar su móvil mientras conducen. Con Android Auto, ahora podrás conectar tu dispositivo Android a la moto y usar todas las apps que necesites cómodamente. Incluso, si ahora mismo tienes CarPlay en tu Harley y no lo usas por no tener un iPhone, podrás cambiarlo por Android Auto a mediados de este año cuando Harley Davidson publique la actualización.

Dicha actualización a Android Auto se podrá instalar fácilmente con una unidad USB, siempre y cuando tu moto tenga el sistema de infoentretenimiento Boom Box GTS de 6,5 pulgadas. En caso de que tu moto sea de 2014 o posterior y tenga el sistema 6.5GT, tendrás que reemplazarlo por el nuevo Boom Box GTS para instalar Android Auto.

Por otra parte, cabe recordar que Harley Davidson usará Android Auto como el sistema operativo estándar que vendrá instalado en sus motos Touring, CVO y Trike a partir de 2021. De esa manera, aplicaciones como Google Maps, Spotify y el Asistente de Google llegarán a estas motos gracias al sistema operativo de Google para automóviles. Y tú… ¿cuál es la app o función de Android Auto que más esperas usar en tu Harley Davidson?

Fuente | Slashgear