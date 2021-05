La última versión del sistema operativo de Google está más cerca que nunca. Incluso puedes probar la beta de Android 12 si quieres ver qué novedades traerá. Aunque parece que el gigante con sede en Mountain View se ha escondido un par de ases en la manga. Principalmente porque acabamos de descubrir que Android 12 podría incluir un modo juegos.

Hasta ahora han sido los fabricantes, como Huawei y su Game Suite, los encargados de crear un modo juegos para sus dispositivos. Pero esta vez Google quiere que sea una función disponible de forma nativa en la última versión de Android.

Ojo, que en este caso no estamos ante un rumor o una filtración, sino que es una función que se ha descubierto en la beta de Android 12, por lo que es muy probable que llegue con la versión definitiva del sistema operativo.

Qué sabemos del modo juegos de Android 12

Respecto a este Modo Juego de Android 12, cabe destacar que esta función está disponible en las opciones de Bienestar Digital. Recordemos que a través de esta herramienta podemos saber la frecuencia con la que encendemos la pantalla del teléfono, el uso que damos a diferentes aplicaciones, e incluso puedes establecer límites de tiempo de uso tanto del teléfono como de alguna app en particular.

Para acceder a esta función, hay que ir a Bienestar Digital, pulsar sobre la función No molestar, seleccionar Horarios y verás que dentro de las diferentes opciones figura el Modo juego de Android 12.

Una vez has activado esta opción, accederás a un menú donde podrás optimizar todo tipo de parámetros, además de ver un contador de FPS y una opción para grabar la pantalla mientras juegas para luego subir la partida a YouTube.

¿Tienes la beta de Android 12 y no te aparece este Modo juego? Tranquilo, que es completamente normal, porque esta función no aparece a todos los usuarios. Además, no tiene sentido que el Modo juego esté en Bienestar Digital, por lo que está claro que esta función está en fase de pruebas antes de implementarse en los ajustes correspondientes de forma definitiva.

Así que, de momento lo único que podemos hacer es esperar a que Google confirme la llegada del Modo juego a Android 12. Recordemos que se espera que la versión definitiva llegue en septiembre, y ahí será cuando podremos conocer todos los detalles de esta función que hará las delicias de los usuarios más gamers.