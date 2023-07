Hace algunas semanas, se dio a conocer que Xiaomi está trabajando en la versión intermedia MIUI 14.1 antes de lanzar MIUI 15 a finales de este año. Sin embargo, esta actualización estará disponible solo para unos pocos dispositivos de la marca asiática, especialmente para los móviles gama alta. Esta nueva versión traerá consigo novedades de Android 14 e incluirá también un nuevo modo llamado “Hover”.

Esta información ha sido filtrada por kacskrz, quien ha descubierto a través del código interno de MIUI este nuevo modo. Además, brindó un adelanto de las novedades que incorporará este sistema. La función está especialmente diseñada para permitir a los smartphones plegables de la marca, aprovechar al máximo las capacidades que les brinda su amplia pantalla, en comparación con otros dispositivos.

New foldable #XIaomi device will feature Hover mode:

– it allows to use gestures on the bottom half of the screen

– double tap to pause/play, slide to zoom, adjust brightness, adjust volume pic.twitter.com/P7prmxS1IE

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 1, 2023