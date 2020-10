La aplicación de música en streaming más popular no para de recibir actualizaciones para mejorar su funcionalidad. Por un lado, puedes buscar canciones escribiendo parte de la letra. Y ahora Spotify ha recibido una nueva actualización para que puedas iniciar sesión de forma mucho más cómoda.

Más que nada porque la compañía detrás del desarrollo de esta app acaba de añadir soporte para el inicio de sesión a través de Google, por lo que podrás iniciar sesión en Spotify utilizando esta herramienta, además de poder utilizar el método tradicional de iniciar sesión con tu usuario y contraseña o utilizando tu cuenta de Facebook.

Ahora podrás iniciar sesión en Spotify usando tu cuenta de Google

Cabe destacar que estamos ante un despliegue escalonado, tal y como cuentan a través del comunicado que han publicado en la web de Spotify, por lo que si no te aparece esta nueva funcionalidad, solo tendrás que tener un poco de paciencia.

A no ser que tengas un dispositivo de Apple. Más que nada porque esta nueva actualización de Spotify es solo compatible con dispositivos Android. Evidentemente, más pronto que tarde llegará a dispositivos iOS, pero de momento los usuarios de dispositivos de la compañía de la manzana mordida deberán tener un poco más de paciencia.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no todo son ventajas. Más que nada porque Spotify ha dejado claro que no se puede vincular una cuenta actual de la plataforma con Google. Por lo tanto, si por ejemplo abriste en su momento tu cuenta de Spotify con un correo de Google que ya no utilices, al intentar abrir sesión con un correo diferente te invitará a crearte una cuenta en Spotify.

Una restricción bastante absurda, ya que deberían permitir asociar la cuenta de Spotify con cualquier correo mediante un proceso de verificación, pero de momento no es posible. Por suerte, hay una posible solución si quieres vincular una cuenta en particular de Google: cambiar el correo electrónico asociado a Spotify.

Para ello, tan solo has de seguir los siguientes pasos: