Encontrar una canción en Internet de la cual solo conocemos su melodía, o parte de su letra, puede llegar a ser una tarea complicada. Si bien hay servicios que permiten encontrar canciones poniendo parte de la letra, como Apple Music e incluso YouTube, los usuarios que utilizan Spotify no podían hacer esto, ya que la plataforma en cuestión nunca incluyó esta función.

Ahora, y gracias al anuncio de una empleada de Spotify, se ha confirmado que esta plataforma de streaming de música ya permite encontrar canciones escribiendo parte de la letra.

Spotify ya te permite buscar canciones escribiendo parte de la letra

Acceder a esta nueva opción que ha estrenado Spotify es extremadamente simple. Solo se deben escribir algunas de las palabras que se mencionan en la canción dentro de la barra de búsqueda del servicio. Basándose en esas palabras, Spotify buscará dentro de su base de datos y arrojará de forma instantánea una serie de resultados relacionados con las palabras que se han escrito.

Cabe destacar que esta nueva función se encuentra disponible en todo el ecosistema de Spotify, o sea, se puede hacer uso de la misma en Android, iOS, Windows, macOS y Smart TV. Además, no hace falta poner la app en inglés, ya que el servicio también reconoce letras de canciones en español.

¿No puedes usar esta nueva función de Spotify?

Si estás buscando canciones en Spotify escribiendo la letra de las mismas, y el buscador no te arroja ningún resultado, no te preocupes, lo más probable es que esta función aún no haya llegado a tu país.

Spotify aún no se ha pronunciado al respecto, pero varios medios afirman que el despliegue total de esta función tardará al menos una o dos semanas en llegar a todas las plataformas. Desde aquí te confirmamos que esta función está activa en Android e iOS, por ende, si no puedes hacer uso de la misma, te recomendamos actualizar la app manualmente desde Google Play Store o App Store.