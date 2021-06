Si te has pasado al lado oscuro y tienes un teléfono de Apple, esperamos que no hayas actualizado el terminal a iOS 14.6. Principalmente porque seguramente estés sufriendo bastantes problemas con la batería del iPhone.

Y es que cada vez más usuarios están quejándose de que, tras actualizar a iOS 14.6, la batería de sus iPhone dura mucho menos. Incluso muchos usuarios han notado como de golpe el terminal agota su batería sin sentido alguno.

Problemas con la batería del iPhone al actualizar a iOS 14.6

Como era de esperar, las quejas no han parado de sucederse, pero Apple no ha dicho nada al respecto. Evidentemente, la compañía de la manzana mordida conoce este problema con la batería del iPhone al actualizar a iOS 14.6, pero no ha emitido ningún tipo de comunicado. Lo dicho, algo habitual en Apple…

Así que están siendo los usuarios los que, a través de las diferentes fotos, están intentando entender el origen de este fallo, más allá de que sea un problema de iOS 14.6. Pero claro, parece que afecta a todos los teléfonos iPhone que se actualicen, independientemente de la versión.

También es destacable decir que muchos usuarios indican que los problemas de la batería del iPhone comenzaron con la versión anterior, y esta actualización a iOS 14.6 ha empeorado el problema. ¿Puede ser la culpa del soporte para los AirTags de Apple? De momento, todo es un completo misterio.

Y lo peor de todo es que no se ha encontrado una solución temporal a este problema. Así que los usuarios de un teléfono de Apple que hayan actualizado a iOS 14.6 no van a tener más remedio que esperar a ver cuándo se soluciona este problema.

De esta manera, la pelota está en el tejado de Apple. Poco podemos decir del comportamiento de la compañía, que una vez más escurre el bulto ante un problema muy grave. Recordemos que el precio de los iPhone no es precisamente bajo, por lo que no es normal que no reciban un soporte a la altura. Una cosa es que el teléfono falle, algo que es completamente normal, pero otra muy diferente es que el fabricante no diga que está trabajando en una solución a este problema al actualizar a iOS 14.6.