Instagram te permitirá configurar los likes como públicos o privados

La polémica de los likes privados en Instagram reapareció la semana pasada. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que la red social (por error) añadió demasiados usuarios a la fase de pruebas de esta función. Esto provocó que miles de personas vieran cómo el conteo de likes desaparecía de su Instagram.

Esta situación puso en duda el futuro que tendrían los “me gusta” en la app. Entonces, ¿qué pasará con los likes de Instagram? ¿Serán públicos o privados? Pues según el CEO de la app, Adam Mosseri, Instagram te dejará configurar muy pronto la privacidad de tu conteo de likes. A continuación te mostramos todos los detalles de la noticia.

Live Rooms & Private Like Counts 😳

This week we unintentionally launched private like counts to a lot of people, our apologies. The idea is clearly polarizing, so we’re looking for a way to bring the idea to people who want it and not to those who don’t.#thisweekoninstagram pic.twitter.com/aS0p4tkDfV

