El sector de los auriculares Bluetooth parece que está atascado. Hoy en día, da la sensación de que todo está inventado y que las grandes marcas ya no tienen nada nuevo que ofrecernos. Sin embargo, Huawei tiene entre manos una propuesta muy interesante que podría revolucionar el mercado. Se trata de unos auriculares abiertos llamados FreeClip que prometen una calidad de sonido de nivel audiófilo.

Por si no lo sabes, los auriculares de diseño abierto son aquellos que tienen una abertura en forma de orificios detrás del altavoz para que el sonido entre en contacto con el aire. ¿Cuál es la ventaja de esto? Un sonido más «natural» gracias a la imagen sonora (soundstage) más amplia. No sentirás que el sonido sale de tu cabeza como en los auriculares cerrados tradiciones, sino que vendrá de todas partes.

Al fin los audiófilos tendrán unos auriculares Bluetooth de calidad: los Huawei FreeClip

Si bien hay un montón de auriculares para audiófilos que se pueden usar con el móvil, realmente no hay ninguno que sea inalámbrico y ofrezca una calidad de sonido de nivel audiófilo. Huawei solucionará esto con los nuevos FreeClip, que ya se han filtrado antes de su lanzamiento oficial.

Según lo que podemos ver en las imágenes filtradas, el diseño abierto de la parte posterior consistirá en unas pequeñas rejillas de ventilación para mejorar el flujo de aire y la calidad del sonido.

Cada auricular constará de dos partes que están conectadas por una elegante pieza central curvada. Huawei lo llama diseño de puente en C. Parece que serán bastante cómodos de llevar, incluso para hacer deporte, pero habrá que probarlos para confirmarlo.

El póster promocional asegura que los Huawei FreeClip ofrecerán hasta 8 horas de autonomía con reproducción continua de música. Vendrán en color negro, pero también se rumorea que estarán disponibles en color morado.

Estos auriculares serán todo lo contrario a «cancelación de ruido activa»

Una de las características más populares de los auriculares Bluetooth modernos es la cancelación de ruido activa que te permite aislarte de los ruidos externos. ¿Los Huawei FreeClip tendrán esta función? Definitivamente no. El diseño abierto hace que sea imposible implementar una buena cancelación de ruido en estos auriculares.

Al tener orificios que permiten el paso de aire, no solo el sonido de los auriculares se filtrará hacia el exterior, sino que además el ruido exterior se filtrará en los auriculares. Eso hace que los Huawei FreeClip, y este tipo de auriculares en general, no sean para todos.

Si no quieres que otras personas escuchen lo que estás escuchando en los auriculares o si no quieres que se filtre el ruido de alrededor, los Huawei FreeClip no serán para ti. Ahora bien, si solo te importa la calidad de sonido y piensas usarlos en un lugar con poco ruido, amarás los Huawei FreeClip. Estaremos atentos a su lanzamiento oficial para presentarte todas sus características y precio.