La relación etre RIOT Games y Netflix parece que va viento en popa. El éxito de Arcane, la serie animada basada en el universo de League of Legends, fue impresionante y ahora ambas compañías van a por más. Así es Hextech Mayhem, el spin-off de LoL que te regala Netflix para jugar.

Hextech Mayhem promete horas de diversión al ritmo de la música

Puede que no lo sepas, pero Netflix tiene su propio servicio de videojuegos dentro de su plataforma. Es accesible desde Android e iOS en más de 190 países y no necesitas pagar nada si ya tienes una suscripción en Netflix.

Actualmente, no tiene demasiados títulos disponibles (aquí puedes ver los mejores juegos de Netflix), pero hoy se suman dos más a la lista. El primero es el que más ruido hará en el mercado, ya que está basado en el universo de League of Legends.

Se llama Hextech Mayhem y es un rhythm runner en el que tendrás que ir corriendo por cada nivel mientras: evitas trampas y obstáculos, activas explosivos que te permitirán seguir adelante y vas eliminando enemigos. Todo ello al ritmo de la música, porque si no lo haces perderás puntos y probablemente perderás.

El juego está protagonizado por Ziggs, uno de los campeones de LoL, aunque parece que no cuenta con ninguna conexión histórica con Arcane o League of Legends. De Hextech Mayhem sabíamos algo de información desde noviembre del año pasado gracias a un tráiler publicado por RIOT. Sin embargo, no es hasta ahora que el juego se lanza oficialmente y ya puedes jugarlo.

Dungeon Dwarves es el otro lanzamiento de Netflix Games

Junto al título anterior Netflix Games también lanzó Dungeon Dwarves, un videojuego de mazmorras en el que controlarás a 5 enanos mientras machacan rocas, muros y enemigos hasta llegar al final de cada nivel. ¿Una particularidad? El juego no para cuando no lo tienes abierto en tu móvil, sino que sigue adelante y cuando lo inicies te entregará las recompensas obtenidas de esa última mazmorra que estabas recorriendo.

Dungeon Dwarves fue desarrollado por Hyper Hippo, tiene unos gráficos bastante buenos y ofrece una jugabilidad bastante interesante. ¿Por qué lo decimos? Porque no es solo machacar cosas para avanzar, sino que tendrás que administrar muy bien tus recursos y habilidades para llegar a la meta. Seguro vale la pena darle una oportunidad.

Para disfrutar de estos dos nuevos juegos únicamente debes entrar a la sección “Games” de Netflix desde tu dispositivo móvil con Android, iOS o iPadOS.