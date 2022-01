A mediados del año pasado, OnePlus se fusionó con OPPO, provocando que las capas OxygenOS y ColorOS se unieran igualmente en una sola. Por ahora, cada una mantiene su nombre y sello de identidad, aunque comparten el código base, lo cual hace que en esencia sean lo mismo. Sin embargo, ya está confirmado por ambas compañías que, con el lanzamiento de Android 13, lanzarán una capa unificada con un solo nombre.

Los detalles oficiales de esta nueva capa que lanzará OnePlus y OPPO en conjunto para reemplazar a OxygenOS y ColorOS son escasos todavía. No obstante, el usuario Mukul Sharma (muy conocido en el mundo de las filtraciones) ha revelado que la capa se llamará H₂OOS. Al parecer, mantendrá el estilo «químico» de la capa de OnePlus y las dos «OO» del nombre de OPPO. La «S» suponemos que es parte del acrónimo de «sistema operativo».

OnePlus giving Chemistry lessons.

After OxygenOS and HydrogenOS,

its H2OOS now 👀 pic.twitter.com/1qz9objAQi

— Mukul Sharma (@stufflistings) January 27, 2022