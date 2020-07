Reliance Jio es una de las empresas más importantes en India en lo que a tecnología se refiere. Mundialmente es conocida por ser una operadora de telefonía móvil, pero recientemente ha debutado en otros sectores, como en el e-commerce o en el desarrollo de apps y servicios. De hecho, aquí en Androidphoria ya te hablamos de su aplicación de videollamadas JioMeet (un clon de Zoom) y de su app de mensajería JioChat (un clon de WhatsApp), las cuales ya acumulan millones de descargas en las distintas tiendas de apps.

En pocas palabras, Reliance Jio es una empresa con mucho potencial y ya otros grandes de la industria lo saben. Facebook y Qualcomm, por ejemplo, ya han hecho grandes inversiones en esta empresa india. Ahora, Google también se ha sumado a la fiesta, invirtiendo 4500 millones de dólares en la división de la compañía encargada de crear productos tecnológicos (Jio Platforms Ltd). Esto hace a la gran G propietaria del 7,73% de las acciones de la empresa india.

Pero lo más interesante de todo esto es que esta inversión de Google en Reliance Jio llega acompañada de un acuerdo comercial que indica que las dos compañías desarrollarán conjuntamente un smartphone asequible de nivel básico. ¿Será un nuevo Google Pixel de gama baja exclusivo para el mercado indio? ¿Creará Google una versión de Android 100% personalizada para la India? Respondemos estas incógnitas a continuación.

Tras darse a conocer el acuerdo entre Google y Reliance Jio, la compañía de Mountain View publicó un artículo en su blog oficial donde detallan un poco cómo será el smartphone que desarrollarán para la empresa india. De acuerdo al artículo, Google creará una versión del sistema operativo Android, y de la tienda Play Store, optimizada para el dispositivo. En principio, todo apunta a que será como Android GO, pero más básico aún y con contenido personalizado para los usuarios de la India.

Por otro lado, se sabe que Reliance Jio no solo quiere poner a la venta smartphones con 4G ultra baratos, sino también con 5G, pues pronto la operadora ofrecerá esta nueva conectividad. Cabe destacar que actualmente Reliance Jio con su marca JioPhones desarrolla y vende teléfonos básicos (también conocidos como “feature phones”) que son semi-inteligentes y ultra baratos. Valen unos 20 euros y usan KaiOS como sistema operativo, el cual trae apps como Google Assistant y acceso a redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etc.

Everyone should have access to the internet. Proud to partner with @reliancejio to increase access for the hundreds of millions in India who don’t own a smartphone with our 1st investment of $4.5B from the #GoogleForIndia Digitization Fund.https://t.co/1fP8iBZQfm

— Sundar Pichai (@sundarpichai) July 15, 2020