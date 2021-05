Cuando algo va mal con nuestro cuerpo, a la primera fuente a la que casi todos recurrimos es al buscador de Google y no a la opinión un experto. Algo que puede funcionar en casos simples pero en problemas serios, como el cáncer de piel, puede ser fatal.

Google sabe muy bien esto y por eso ha estado trabajando durante tres años en una herramienta de diagnóstico para enfermedades de la piel potenciada con IA, para que sigas consultándole cuando sientas que algo no va bien, pero ahora con una respuesta más precisa y útil para ti.

¿De qué es capaz este asistente médico de Google?

Hace unos días se llevó a cabo uno de los eventos anuales más importantes de Google, el Google I/O 2021, donde pudimos ver avances importantes en Android 12 y otros proyectos de la empresa. Pero eso no fue todo, Google anunció que a finales de este año tendrán todo listo para empezar con las pruebas de un asistente virtual para identificar problemas en la piel, uñas y cabello.

Como si esto no fuese interesante de por sí, también debes saber que esta herramienta estará al alcance de todos los que tengan un smartphone. Solo tendrías que registrarte para formar parte de la versión beta y cuando esté disponible descargar la app, apuntar con la cámara donde sea que esté la lesión y a continuación responder una serie de preguntar que el programa te hará para poder generar un diagnóstico.

Si nos guiamos por los resultados tan precisos que la IA ha tenido en otras áreas, incluso dentro de la medicina, es de esperar que esta herramienta sea bastante precisa. De hecho, Google asegura que este “asistente médico virtual” es capaz de identificar 288 anomalías relacionadas con la piel, uñas y cabello.

¿Por qué desarrollar una IA para diagnosticar anomalías en la piel?

¿Por qué no? Con la cantidad y calidad de información correcta para entrenar una red neuronal, la IA es capaz de hacer maravillas que se aplican al campo médico y muchas otras áreas. Entonces, ¿por qué no aprovecharla para desarrollar una herramienta al alcance de todos? Además, según Google cada año se realizan aproximadamente 10 millones de búsquedas sobre problemas con la piel, uñas y cabello, así que no estamos hablando de un problema poco común.

Sin embargo, como te comentábamos al principio, aún no hay fecha para el lanzamiento oficial de esta aplicación. Según Google, sabremos más de ella a finales de año, así que solo queda esperar. Y recuerda, una vez disponible esta aplicación será una herramienta complementaria y no el sustituto de un experto, por lo que el buen uso de ella dependerá de tu propio sentido común. Dependiendo del diagnóstico que te dé, no dudes en acudir al médico.