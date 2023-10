En redes sociales, varios usuarios han reportado que Google Play Protect detecta que Samsung Wallet es un app dañina. La referida alerta indica que la aplicación en cuestión estaría espiando datos personales como las llamadas, grabaciones, fotos y SMS.

El aviso de Google Play Protect ha estado circulando desde hace varios días no solo en redes sociales como X y Reddit, sino también en los foros de Samsung para la solución de problemas.

Adicionalmente, se ha reportado que el mismo ha sido visto tanto en los modelos más recientes de la firma coreana como también en los más antiguos. El mensaje, además de afirmar que dicha aplicación es dañina, también recomienda a los usuarios que la desinstalen. A su vez, cada vez que se abre la aplicación, vuelve a aparecer el mensaje en cuestión.

Hasta el momento, Google no ha emitido un pronunciamiento oficial en el que aclare la causa de dicho mensaje o si se trata de un falso positivo, pero el equipo de Samsung ya recibió la información de la alerta de Google Play.

En la cuenta oficial de X (Twitter) de Samsung para el Reino Unido, le respondieron a un usuario que les etiquetó y publicó una captura del referido mensaje. La alerta en cuestión fue catalogada como algo extraño y le pidieron al usuario mayor información por mensaje directo.

This is strange, Robert! Can you please drop us a DM, so we can discuss this further? ^WS

— Samsung UK (@SamsungUK) October 12, 2023