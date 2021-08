En toda su historia, Google Play Store no ha cambiado su sistema de calificaciones y reseñas pese a que tiene fallos evidentes. Por ejemplo, hay juegos exigentes que reciben un bombardeo de críticas negativas porque no van bien en móviles de pocos recursos. También hay muchas apps que se critican solo por no estar traducidas. Estas reseñas no están mal, pero en realidad no son útiles para toda la comunidad de usuarios, sino para un sector específico.

Tomando eso en cuenta, Google ha anunciado que realizarán una serie de cambios en la Play Store para que los usuarios vean solo las reseñas y valoraciones útiles para ellos, según el dispositivo que usen y el país donde estén. De esa forma, ya no verás en tu móvil malas críticas de una app por su versión de Wear OS o porque tuvo problemas en Rusia, por poner algunos ejemplos.

Estos son los cambios que llegarán al sistema de valoraciones de Google Play Store

Para que solo veas las reseñas hechas por usuarios que viven en tu mismo país y usan el mismo tipo de dispositivo que tú, la Play Store recibirá estos cambios:

A partir de noviembre de 2021 : los usuarios de móviles empezarán a ver las valoraciones específicas del país desde el cual se registraron.

: los usuarios de móviles empezarán a ver las valoraciones específicas del país desde el cual se registraron. A principios de 2022: los usuarios de tablets, Chromebooks, smartbands y smartwatches, empezarán a ver las valoraciones específicas para el dispositivo en el que se encuentran.

Así pues, Google Play Store planea mostrarte solo las valoraciones que son relevantes para ti. Es decir, las valoraciones de los usuarios que, por el dispositivo que usan y el país donde se encuentran, dieron su opinión de la app o juego en base a una experiencia muy similar a la que tú tendrás.

Con estos cambios, ya no verás malas críticas de una app por un bug que solo afectó a una región específica, pues en tu dispositivo realmente funcionará bien. Igualmente, si usas la Play Store desde un Chromebook, solamente verás las reseñas de otros usuarios que usan Chromebooks. Ya sabes que una app puede estar bien optimizada para un móvil, pero no para un portátil, un reloj, etc.

Las apps podrán redimirse antes de ser castigadas por las calificaciones

Otro detalle interesante que debemos mencionar es que Google dará 10 semanas a los desarrolladores que experimenten un cambio de 0,2 estrellas en su app para que arreglen el problema antes de que las calificaciones se vean reflejadas en la tienda. Esperemos que estos cambios ayuden a que las valoraciones de Google Play Store sean más fiables y justas para todos.

Fuente | Blog de Google para desarrolladores