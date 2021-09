Si tienes un Google Pixel 3 o Pixel 3 XL y de un día para otro dejó de funcionar, no estás solo. Muchísimos usuarios de todo el mundo con el mismo teléfono han reportado que sus dispositivos han quedado brickeados o inutilizables sin ninguna razón aparente. Según lo que podemos leer en portales como Reddit, de pronto algún error sin identificar ha hecho que la pantalla de los Pixel 3 se quede totalmente en negro y el teléfono no funcione.

Asimismo, varios usuarios han reportado que en los últimos meses el rendimiento de sus Pixel 3 ha empeorado, con bugs constantes y congelándose sin motivo. Lo peor de todo es que la primera vez que se informó acerca de este problema fue hace unos 5 meses y Google aún no ha ofrecido una solución.

Dado que los Google Pixel 3 ya tienen más de 2 años en el mercado, la mayoría de ellos ya no pueden usar la garantía. He ahí la gravedad del asunto.

Esto es lo que está pasando con los Pixel 3 brickeados

De momento, no se sabe la razón exacta por la que los Google Pixel 3 se están brickeando. Lo más probable es que se trate de un bug o un error introducido por Google en una actualización reciente. Sin embargo, no podemos confirmarlo, ya que no tenemos pruebas que lo demuestren.

Lo que sí es cierto, según GSMArena, es que los Pixel 3 que se han quedado con la pantalla en negro han entrado en modo EDL (el modo de Descarga de Emergencia de Qualcomm), que ni siquiera te deja instalar una nueva ROM porque el acceso al bootloader lo deshabilita por completo. Sin embargo, hay Pixel 3 brickeados que si entran en el bootloader.

Soluciones para arreglar un Google Pixel 3 que no enciende

Como mencionamos al principio, todavía no hay ninguna solución oficial. No obstante, algunos usuarios han compartido estas soluciones con las que lograron recuperar su Pixel 3 brickeado:

Mantén pulsado el botón de encendido durante unos 45-60 segundos para reiniciar el móvil.

Pulsa el botón de encendido por unos 3 segundos y luego toca en la pantalla el botón de reiniciar (aunque no lo veas).

Mantén presionados los botones de encendido y bajar volumen a la vez por 10 segundos. Repite todas estas soluciones unas 3 o 4 veces en caso de que no funcionen a la primera.



Algunos afortunados han logrado deshacerse del problema de esta manera, mientras que otros siguen con su móvil brickeado. Si eres uno de los que a su Pixel 3 aún no le ha pasado nada, te recomendamos no actualizarlo hasta que Google presente una solución oficial. Ni siquiera intentes actualizar las aplicaciones para no correr ningún riesgo.

Un grupo de usuarios ya está especulando con que Google ha hecho esto de forma intencional para que compren los nuevos Pixel y quieren abrir una investigación al respecto. Ante esta amenaza, suponemos que Google emitirá un comunicado oficial pronto. Aquí te mantendremos informado con todo lo que ocurra con este caso.