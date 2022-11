¿Por qué no hay Battle.net en móviles? Pues porque Google paga para que esto no ocurra. Resultaba sorprendente que un estudio de videojuegos tan importante en el mercado como Activision no tuviera su propia tienda en móviles (como la tiene en ordenadores).

Pues bien, la demanda de Epic Games contra las tiendas de apps de Google y Apple acaba de revelar otro dato interesante sobre el monopolio que tienen estas empresas. Se filtró que los de la gran G han pagado 360 millones de dólares a Activision Blizzard para que esta no lance una tienda de apps.

Dictadura en el mercado de apps: Google soborna a Activision y Riot Games para salvar la Play Store

Se acaba de filtrar uno de los informes judiciales de 2020 de la demanda de Epic Games, desarrollador de Fortnite, contra Google. En él se menciona que los de Mountain View pagaron durante tres años a Activision para que esta abandonará sus planes de lanzar una tienda de aplicaciones. Esto con el objetivo de evitar la competencia que pueda tener la Play Store.

Asimismo, el informe también señala que otra de las empresas que soborna Google para que no lance una tienda de apps es Riot Games. El estudio propiedad de Tencent y que está detrás del desarrollo de League Of Legends y Valorant también recibe pagos de la gran G valorados en 30 millones de dólares.

Según la demanda de Epic Games, estas estrategias que buscan eliminar todo tipo de competencias forman parte de un plan llamado «Project Hug». Además, el demandante destaca que parte de este dinero se pagó en forma de anuncios en YouTube, publicidad y servicios en la nube que ofrece Google.

Finalmente, hay que destacar que en esta filtración también se mencionan los nombres de otros estudios de videojuegos importantes como Nintendo y Ubisoft. Sin embargo, de estos últimos no se ha revelado los detalles de sus acuerdos con la gran G. Y tú… ¿Qué opinas de esta competencia desleal por parte de Google?

Fuente | PhoneArena