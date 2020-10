Los rumores que se dieron a conocer durante los últimos días mostraban que Google tenía planeado lanzar un Pixel tope de gama durante el mes de marzo del año que viene. Sin embargo, no habría razón para tener en cuenta estos rumores, ya que todo parece indicar que Google no lanzaría otro flagship a principios de 2021.

This is the biggest rumor I've heard in ages, and I mean this is an unsubstantiated rumor I've heard from like 2 people so absolutely don't believe it, but apparently there's a true flagship Pixel coming out in like March 2021.

Again, unsubstantiated rumor.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) October 29, 2020