Google Maps añade IA para navegar en la vida real como en un juego

En el discurso de apertura anual de Google I/O 2023, se anunciaron nuevas funciones para Google Maps que pueden ayudarte a planificar tu viaje de una manera más fácil y eficiente. Con la actualización de Maps, podrás disfrutar de la función de Immersive View para rutas, que aprovecha los datos de Street View y la inteligencia artificial para crear un modelo digital de la ciudad.

De esta manera, podrás acceder a toda la información necesaria sobre la ruta y la conducción, incluyendo detalles sobre carriles, aceras, intersecciones y estacionamientos a lo largo del camino. Además, Google también ha agregado un control deslizante en Maps para que puedas obtener una vista previa del entorno en diferentes momentos del día. Esto te permitirá conocer detalles como la calidad del aire y los cambios climáticos que se produzcan en la ruta.

From Street View ➡️ New Immersive View for routes in @GoogleMaps 🧵↓#GoogleIO pic.twitter.com/CMdR697hwm

— Google (@Google) May 10, 2023