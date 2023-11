¿Tienes una cuenta de Google sin usar? La eliminarán si no haces esto

La fecha en la que Google tomará acciones definitivas contra las cuentas inactivas en su plataforma se acerca. En la primera mitad del 2023, la empresa dio el aviso de que para diciembre empezaría a eliminar todas las cuentas que estuvieran inactivas sin piedad. Al parecer, la medida se volverá una realidad con el propósito de liberar espacio de almacenamiento, y así recortar cualquier coste de mantenimiento que no esté siendo realmente útil para Google.

Los planes de la gran G están siendo más ambiciosos de lo usual, teniendo en cuenta la gran cantidad de movidas que está empleando para mejorar sus ingresos. YouTube prohíbe la presencia de adblocks en su página desde hace nada, Google Stadia pasó a mejor vida el año pasado, y ahora está en plena cacería de todas las cuentas de su servicio que sobren por permanecer inactivas durante mucho tiempo. Todo esto se traduce a menos gastos de los previstos, y un margen de ganancias más amplio por ende.

Tus cuentas de Google inactivas serán eliminadas en diciembre de 2023

La política de uso de Google está siendo menos flexible que antes. A partir de diciembre de 2023, entrará en vigencia la medida de eliminar sin distinción cualquier cuenta que permanezca inactiva por al menos dos años. Para ir preparando el terreno, la empresa irá enviando mensajes de notificación y advertencia a los usuarios. Los mensajes llegarán a sus correos inactivos y a los correos de recuperación vinculados a estos mismos. Las notificaciones pedirán que la cuenta recupere algo de actividad para dejar de estar en la mira.

Si pasados varios meses, el usuario no toma en cuenta las notificaciones, se eliminará por completo el correo. Cabe destacar que, para salvar tu cuenta de Google, puedes hacer acciones tan sencillas como: iniciar sesión, interactuar con tu bandeja de entrada, usar alguna herramienta de Google como el buscador o Google Drive, ver vídeos de YouTube con la cuenta activa, descargar alguna App desde Google Play Store, o incluso vincular tu cuenta con algún servicio de terceros empleando Sign in with Google.

Si no has hecho esto en alguna de tus cuentas en los últimos dos años (incluso un solo inicio de sesión dentro de este período es válido), entonces puedes decirles adiós, perdiendo probablemente también el nombre del correo que ya habías reclamado.

Fuente | Mass Live