Hace unas semanas Google hizo un cambio en Drive para crear accesos directos a archivos y carpetas. Se trata de una función que estuvo en pruebas desde el 2019 para ayudarte a organizar mejor todo lo que tienes en la nube sin tener que duplicar nada. Sin embargo, esta modificación en Google Drive ha arruinado la experiencia de compartir carpetas en PC.

Ojo, esta característica no está visible si trabajas con carpetas que ya se han compartido y organizado. Entonces, si tu empresa o equipo de trabajo ya usa algunas carpetas compartidas, no se verán afectadas hasta septiembre del año 2020.

¿Qué ha cambiado en Google Drive?

En la versión web de Google Drive, el cambio a los accesos directos es totalmente estético desde el punto de vista del usuario. Cuando haces clic en un archivo o carpeta recibida, podrás ver que:

La opción de “Moverlos” a Drive está en gris.

La opción de “Agregar a Drive” ahora se llama “Agregar acceso directo a Drive”.

Arrastrarlos y soltarlos en tu Drive también crea un acceso directo.

El beneficio de esta característica es que puedes crear todos los accesos directos que se te antojen. De esta forma, podrás acceder rápidamente a un archivo o carpeta compartido desde varios lugares de Drive sin tener que duplicarlos.

¿Por qué se han arruinado las carpetas?

Lamentablemente, en PC o MAC, las carpetas recibidas no se pueden abrir, ni se puede mirar su contenido, ni sincronizar nada de lo que está dentro de ellas. Además, si intentas desconectarte y volver a intentar entrar, el dinosaurio de Chrome te dirá que no hay conexión.

Esta modificación en Drive no te da acceso a las carpetas, sino que te las muestra como un acceso directo compartido en tu explorador de archivos. Es decir, solo funciona como un recordatorio de que hay una carpeta que alguien compartió contigo.

Ojo, esto sucede aunque tengas la opción de Backup and Sync configurada para sincronizar todo en tu ordenador. No existe una configuración que te permita sincronizar carpetas compartidas, y aunque cambies a “Sincronizar solo estas carpetas”, la carpeta de acceso directo no aparece. Como seguro te has dado cuenta, Drive no las reconoce como una verdadera carpeta.

Un problema que no influye a los usuarios de Android

Eso sí, aún puedes mover las carpetas compartidas desde la aplicación móvil sin inconveniente alguno. Así que si tienes la app instalada en tu Android, esta función debería servirte hasta que Google cambie todas las carpetas a accesos directos durante el mes de septiembre.

Sin duda alguna, todos estos cambios han generado mucho revuelo entre la gigantesca cantidad de usuarios que tiene Drive alrededor del mundo. Por ello, lo único que los usuarios pueden hacer es usar la app de Android o esperar a que Google resuelva estos inconvenientes en la versión para ordenadores. Tranquilo, nosotros estaremos atentos para informarte sobre cualquier novedad que surja al respecto.

Fuente | Android Police