No es justo que Google con sus apps recopile tantos datos de nosotros sin que podamos hacer mucho para evitarlo. Pero por otro lado, gracias a esta invasión a la privacidad, Google puede desarrollar aplicaciones más sofisticadas, inteligentes y útiles. Por ejemplo, Google Docs hasta hace poco era una app sencilla para crear documentos de textos sin muchas funciones especiales. Ahora, la gran G ha anunciado una serie de mejoras para Docs nunca antes vistas en suites de ofimática.

Además del nuevo formato sin márgenes, Google Docs ha incorporado una función que genera automáticamente un resumen de tu documento usando Inteligencia Artificial con solo pulsar un botón. Así que, si te da pereza hacer un resumen de tus trabajos, o simplemente no sabes cómo estructurarlo para que sea breve, conciso y preciso, Google Docs puede ser el aliado que estabas buscando. Veamos cómo funciona esta nueva herramienta.



Google Docs es capaz de hacer resúmenes de tus documentos con su Inteligencia Artificial

Al abrir un documento de Google Docs, ahora verás que aparece la opción Resumen en la parte izquierda. Si haces clic en ella, se abrirá un resumen creado automáticamente por la Inteligencia Artificial de la app que ofrece una breve visión general de los puntos principales de un documento para que puedas analizar rápidamente la información que importa y priorizar dónde centrarte.

Si bien este resumen se crea de forma automática, puedes editarlo e incluso crear el tuyo propio. Esta función de resúmenes ya está disponible (solo en inglés de momento) para todos los usuarios de Google Workspace, así como para los clientes anteriores de G Suite Basic y Business. Eso sí, las sugerencias de resumen generadas automáticamente solo llegarán a Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Frontline y Nonprofits.

Otra novedad que acaba de estrenarse en Google Docs es el formato sin páginas para los documentos. Este elimina los límites de una página para facilitar la colaboración en los documentos cuando se trata de tablas anchas o imágenes grandes. Y no te preocupes porque podrás volver fácilmente a la vista paginada si quieres imprimir o convertir el documento en PDF.

Más novedades para Google Docs y Sheets

Google Docs ahora también tiene integración con Google Maps para poder ver direcciones sin salir de los documentos. Además, cuenta con una nueva plantilla de correo electrónico que permite la colaboración de borradores con otras personas. Por otra parte, Google Sheets va a añadir correcciones de fórmulas en las próximas semanas para ayudarte a resolver problemas de fórmulas, detectar errores y obtener información de tus datos más rápidamente.

Fuente | Blog oficial de Google Cloud