Google ha dado un paso significativo en su misión de utilizar la tecnología para salvar vidas. La compañía anunció que su Sistema de Alertas de Terremotos de Android se expande desde 98 países y regiones hasta más de 200 en todo el mundo. Esta noticia significa que millones de personas en lugares como Panamá, Guatemala y muchas otras naciones recientemente incorporadas ahora podrán recibir avisos vitales antes de que comience el temblor.

Desde su lanzamiento en 2021, este sistema ha demostrado ser una herramienta fundamental. A través de una red de detección basada en el movimiento de los dispositivos, ha enviado más de mil millones de alertas.

Las alertas de terremotos de Google se expanden a más de 200 países

La magia de esta tecnología radica en que no necesita hardware costoso adicional; aprovecha los sensores que ya poseen los smartphones para detectar las ondas sísmicas y enviar advertencias segundos antes de que las sacudidas lleguen a la superficie. Para los usuarios en las zonas donde las alertas ya están activas, el sistema ofrece tres niveles de aviso según la intensidad estimada del movimiento.

El primero es un aviso para «Estar Alerta», diseñado para temblores ligeros, que simplemente informa al usuario que se ha detectado un sismo cercano. Si el movimiento es más fuerte, el sistema emite una alerta de «Estar Preparado», la cual indica a las personas que se preparen para actuar. Finalmente, para sacudidas de moderadas a fuertes, se activa la alerta de «Tomar Acción». Esta es una notificación de pantalla completa que brinda consejos inmediatos sobre cómo mantenerse a salvo durante el evento.

Google no se detiene aquí y está mejorando continuamente la experiencia. En los próximos meses, la alerta de «Estar Preparado» incluirá información mucho más detallada y útil. Los usuarios podrán ver un mapa con un radio que indica dónde se ha detectado el temblor, la magnitud estimada del terremoto y una lista de acciones recomendadas.

Además, habrá un botón para obtener más información a medida que esté disponible. Este despliegue ya ha comenzado para los usuarios en las nuevas regiones compatibles y se espera que el sistema esté completamente disponible en todo el mundo durante la próxima semana.

También existen otras aplicaciones para detectar terremotos igual de eficientes que la que Google ya trae por defecto en los móviles Android. Si quieres estar seguro por todos los flancos, puedes echarles un vistazo.

Fuente | Fonearena