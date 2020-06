Si bien hace poco te dijimos todos los cambios de Android 11 Developer Preview 3, hoy se pudo conocer que, gracias a un error de Google, algunos usuarios con teléfonos Pixel pudieron descargar una versión beta de Android 11. Así es, Google actualiza algunos Pixel a la beta de Android 11 por error y te contamos todos los detalle a continuación.

Los móviles Pixel tienen el privilegio de recibir los parches de seguridad de Google primero que los demás smartphones. Sin embargo, junio trajo consigo más que un parche de seguridad, pues algunos usuarios con teléfonos Pixel recibieron la actualización a una versión beta de Android 11.

¿Qué se sabe de la filtración de la versión beta de Android 11?

La imagen anterior muestra los dos escenarios que están presentando, en la izquierda puedes ver la actualización del parche de seguridad de Google correspondiente al mes de junio. Mientras que en la derecha se observa la actualización a la versión beta de Android 11.

Además de la diferencia clara del peso entre ambas actualizaciones (131 MB Vs. 736 MB), en el parche de seguridad de Google se pueden ver especificados los errores que corrige y algunas optimizaciones (mejora la duración de la batería). En tanto que en la actualización a Android 11 se puede observar claramente que la versión de la beta es la RPB1.200504.018.

Entre las cosas que se pueden destacar de esta versión beta de Android 11 filtrada, es que algunos íconos parecen no estar terminado, como que la opción de “captura de pantalla” no funciona. Esto nos confirma que esta versión beta que se filtró no era la que Google tenía planeado lanzar este 3 de junio de 2020.

Lo realmente nuevo que si se pudo saber gracias a esta beta, es que Android 11 tendrá una opción para acceder a los “controles de dispositivos conectados” a través de widgets para poder manejar a gusto bombillas, enchufes, termostatos u otros equipos inteligentes que puedan sincronizarse con el móvil, como también una nueva función que te sugiere colocar apps en específico en fila inferior de la pantalla de inicio.

Google pospuso el lanzamiento oficial de Android 11

Aunque la filtración es mínima, realmente no se sabe que tan extendida está ni a cuantas personas en sí les llegó la actualización a esta versión beta. Razón por la que Google ha pospuesto el lanzamiento oficial de la versión beta de Android 11 alegando que “ahora no es el momento de celebrar”.

Por el momento se tendrá que esperar un poco más para saber la nueva postura de Google. ¿Qué pasará con los móviles que actualizaron a esta versión beta? No lo sabemos, pero si eres de las personas que no puede esperar más y quiere probar Android 11, te dejamos por aquí todos los cambios del Preview de Android 11, cómo instalarla y más.

Fuente | Android Central