El teclado de Google para móviles, mejor conocido como Gboard, acaba de recibir una novedad muy interesante para quienes lo usen en tablets o plegables. Se trata del soporte para lápices ópticos que te permitirá introducir texto en las aplicaciones escribiendo a mano. El experto en Android, Mishaal Rahman, ha sido uno de los primeros usuarios en probar esta función que de momento solo está disponible en la Pixel Tablet y en algunas Samsung Galaxy Tab.

Cabe aclarar que el reconocimiento de escritura a mano de Gboard no es exclusivo de tablets. También ha llegado a algunos móviles plegables como el Galaxy Z Fold 5, por lo que en teoría funciona en cualquier dispositivo Android. Enseguida te contamos más detalles de esta genial novedad de Gboard.

Gboard's new stylus handwriting feature isn't exclusive to the Pixel Tablet, or tablets in general, as it's also rolled out to my Samsung Galaxy Z Fold 5! https://t.co/VvYxkB06c5 pic.twitter.com/bZr6Jt1fwP

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 17, 2023