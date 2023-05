Aunque todavía los Apple Watch sean los relojes inteligentes más recomendados por los médicos, los Galaxy Watch están comenzando a comerle terreno. A medida que pasa el tiempo, Samsung agrega más y más funcionalidades de salud a sus relojes, convirtiéndolos en dispositivos de seguimiento mucho más completos.

¿Qué es lo último que se sacaron debajo de la manga? Pues un sistema de alerta para posibles ataques cardiacos, porque tu Galaxy Watch pronto te avisará si tu ritmo cardiaco es irregular.

Monitoreo constante sin hacer nada, Samsung se lucirá con la prevención de ataques al corazón en sus relojes

Hace apenas unos días adelantamos que Samsung ya prepara la actualización a One UI 5 Watch para los Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 5. Este nuevo firmware agregará características para mejorar tu calidad de sueño, tu rendimiento al ejercitarte y hasta la función de SOS. No obstante, parece que a Samsung esto no le bastó y mientras esperas los Galaxy Watch 6 decidieron darte un poco más.

La firma surcoreana anunció que la FDA de Estados Unidos acaba de darle luz verde a una nueva funcionalidad para los relojes inteligentes de la compañía. Se trata de un sistema de alertas y notificaciones para cuando tu ritmo cardiaco sea irregular (IHRN), lo que te ayudará a prevenir una posible emergencia médica antes de que suceda.

Esta característica es muy similar al monitoreo pasivo AFit de Fitbit, ya que funciona sin necesidad de hacerte un electrocardiograma (ECG). Es decir, si esta novedad está activa en tu Galaxy Watch, el reloj siempre estará monitoreando en segundo plano tu actividad cardiaca a través del sensor BioActive. Y en caso de detectar una irregularidad en el ritmo, inmediatamente te alertará para que realices un electrocardiograma más completo. Luego, si el ECG arroja alguna alerta adicional, entonces sabrás que es momento de pedir ayuda.

En esto se diferencia (y mejora) del sistema de Apple, ya que los Apple Watch obligatoriamente requieren de un ECG para poder detectar la irregularidad. Dicho de otra manera, es un sistema que requiere de tu intervención previa para funcionar, mientras que el de Samsung no.

De la mano con esto, el vicepresidente y jefe de equipo de salud digital de Samsung Electronic, Hon Pak, indicó lo siguiente: «Este es otro ejemplo más de cómo Samsung prioriza las soluciones de seguridad proactivas y permite a los usuarios recibir una compresión más holística de su salud cardiovascular y general».

Cuándo llegará el monitoreo de ritmo cardiaco irregular a los Samsung Galaxy Watch

Según datos aportados por Samsung durante la presentación de esta funcionalidad, el monitoreo de ritmo cardiaco irregular llegará a los Galaxy Watch como parte de One UI 5 Watch. No obstante, hay algunas cosas que debes saber al respecto.

La primera es que Samsung lanzará la beta de One UI 5 Watch a finales de mayo, pero muy probablemente no incluya esta característica. La segunda es que los primeros relojes en recibir esta novedad serán los Galaxy Watch 6 y solo después le tocará a la cuarta y quinta generación. Finalmente, la actualización se lanzará «a finales de año», pero no hay una fecha definida para que suceda.

Aun así, que Samsung esté desarrollando esta funcionalidad nos parece algo genial. Los Apple Watch siguen siendo los relojes inteligentes más vendidos del mundo (y eso no está mal). No obstante, ya iba siendo hora de que los smartwatches con Wear OS comenzaran a meterles miedo.