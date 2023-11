El Galaxy S24 Ultra aparece en imágenes reales por primera vez

El Samsung Galaxy S24 Ultra es uno de los móviles más esperados del año, y aunque no ha sido anunciado oficialmente, ya se conocen casi todas sus especificaciones y detalles de diseño. Sin embargo, nada supera a la imagen real, y hoy, gracias a unas imágenes filtradas, el S24 Ultra aparece por primera vez. Ahora se puede ver cómo será el próximo buque insignia de Samsung.

Ya se han visto algunas renderizaciones creadas por fanáticos del próximo Galaxy S24 Ultra. Pero recientemente, @DavidMa05368498 compartió algunas fotografías en la red social X (Twitter) y, Ice Universe, un renombrado informante de Samsung, ha verificado que las imágenes son reales. Estas muestran el móvil en todo su esplendor, confirmando que el Galaxy S24 Ultra mantendrá el diseño general del Galaxy S23 Ultra.

Samsung ha sido un pionero en las pantallas curvas en el mercado de los teléfonos inteligentes, pero parece que la compañía está lista para volver a las raíces con el Galaxy S24 Ultra. Las primeras imágenes filtradas muestran un móvil con una pantalla plana, en lugar de la curvatura que se ha convertido en una característica distintiva de los últimos modelos de la serie Galaxy S.

Esto es una sorpresa para muchos, ya que Samsung ha defendido durante mucho tiempo las pantallas curvas, argumentando que ofrecen una experiencia de visualización más inmersiva. Sin embargo, parece que la compañía ha comprobado que la mayoría de los consumidores prefieren las pantallas planas. Además de la pantalla plana, el Galaxy S24 Ultra también cuenta con un diseño más minimalista que sus predecesores.

It has been confirmed that this is the real Galaxy S24 Ultra. Photos from @DavidMa05368498 pic.twitter.com/PkaFZtkmOc

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 24, 2023