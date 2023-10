Los Galaxy Note 20 y Galaxy S20, han demostrado su excelencia a pesar de tener más de tres años en el mercado. Sus especificaciones siguen compitiendo con los dispositivos más nuevos. En un mercado en constante cambio, estos dispositivos siguen siendo una excelente opción para los usuarios que buscan un smartphone potente y versátil.

Lamentablemente, los Galaxy Note 20 y Galaxy S20 no califican para recibir Android 14 y One UI 6.0, ya que Samsung había originalmente prometido tres generaciones de actualizaciones de Android. A pesar de una reciente publicación de la empresa, que sugirió una cuarta actualización, todo parece indicar que fue un error. En consecuencia, Android 13 se establece como la versión final para estos dos móviles.

Malas noticias: los Galaxy Note 20 y Galaxy S20 no recibirán Android 14

Tras meses de pruebas beta, Samsung finalmente lanzó la actualización estable de One UI 6 basada en Android 14. Como era de esperar, la serie Galaxy S23 fue la primera en recibir esta última versión del software de la compañía.

Después del lanzamiento, Samsung publicó un artículo en su sitio web con consejos para aprovechar al máximo las nuevas funciones de la cámara en One UI 6. Al final de la publicación, la compañía confirmó qué móviles tendrían la actualización de Android 14. Sorprendentemente, incluyeron los Galaxy Note 20 y Galaxy S20.

Sin embargo, una nueva publicación de SamMobile sostiene que el Galaxy Note 20 y el Galaxy S20 no recibirán la actualización de One UI 6.0 basada en Android 14. Según ellos, probablemente se debió a un error en la redacción de la frase que menciona: “Disponible en las series Galaxy S23, S22, S21, S20, Note20, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip 5G y Z Flip LTE, A54 y dispositivos A53 que funcionan con One UI 6.0 o superior”.

Samsung solo prometió tres actualizaciones importantes para el Galaxy S20 y el Galaxy Note 20

Cuando Samsung lanzó el Galaxy S20 y el Galaxy Note 20 en 2020, prometió tres importantes actualizaciones del sistema operativo Android. Estos dispositivos venían con Android 10 preinstalado y, efectivamente, han recibido tres actualizaciones: Android 11, Android 12 y Android 13.

A partir de la serie Galaxy S21, Samsung mejoró su soporte con cuatro años de actualizaciones del sistema operativo Android. Sin embargo, esta mejora no se anunció para los dispositivos Galaxy Note 20 y Galaxy S20. Por lo tanto, no debes tener expectativas de recibir oficialmente la actualización a Android 14 en tu teléfono inteligente de la serie Galaxy Note 20 o Galaxy S20.

A pesar de la noticia, recuerda que los Galaxy Note 20 y Galaxy S20 son excelentes móviles con un rendimiento sólido. Aunque no obtengan Android 14, siguen siendo una elección formidable.