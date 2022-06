Facebook ha vuelto de qué hablar y esta vez no es por un escándalo como el hecho de que la red social no sabe a dónde van tus datos, sino porque se ha hecho público que algunos de sus usuarios han recibido 400 dólares de la plataforma. Pero, ¿por qué Facebook ha pagado 400 dólares a algunos de sus usuarios?

Facebook le ha pagado 400 dólares a algunos de sus usuarios

La controversia que ha surgido por el pago de Facebook a algunos de sus usuarios surgió en Twitter. De hecho, un usuario de Twitter hizo una encuesta en la que preguntaba cuál había sido la forma más extraña en la que las personas habían ganado dinero y una persona respondió que Facebook acababa de enviarle un cheque por 400 dólares.

La persona que indicó en la encuesta que había recibido un cheque de Facebook también dijo que dicho pago se debía a una demanda colectiva que había hecho a la red social. Toma en cuenta que Facebook sigue enviando cheques por 400 dólares a muchos de sus usuarios.

Es importante que sepas que la demanda colectiva que ha ocasionado que Facebook le pague 400 dólares a sus usuarios surgió por la Ley de privacidad biométrica de Illinois. Esta ley indica que las empresas no pueden almacenar ni divulgar los datos biométricos de sus usuarios sin su consentimiento.

Ahora, resulta que Facebook fue demandado por incumplir esta ley y como resultado, Facebook tuvo que crear un fondo de 650 millones de dólares para compensar a todas las personas afectadas.

¿Cómo saber si Facebook te pagará 400 dólares?

Saber si Facebook te va a enviar un cheque por 400 dólares es más fácil que recuperar las publicaciones eliminadas en Facebook o incluso ver un perfil privado en la plataforma.

Considera que, entre otras cosas, para recibir un cheque de Facebook tienes que haber participado en la demanda colectiva. Asimismo, debes saber que las personas que recibirán dinero de Facebook por la demanda colectiva llenaron un formulario de reclamación antes del 23 de noviembre del 2020.

Ahora, este tema de los 400 dólares que Facebook está pagando a algunos usuarios se ha vuelto viral por la respuesta a la encuesta hecha en Twitter. Considera que, hasta ahora, el tema de la demanda colectiva no había tenido demasiada difusión. De cualquier forma, si no formaste parte de la demanda colectiva, no recibirás 400 dólares de parte de Facebook.

Fuente | BGR