Todos los estrenos de Netflix para octubre de 2022

Los estrenos de Netflix de septiembre fueron bastante buenos, pero en octubre serán aún mejores, ya que está llegando el mes de Halloween y todas las plataformas lo saben. Disney+ estrena en octubre «La maldición del hombre lobo» entre otros títulos. Pero Netflix no se queda atrás y redobla la apuesta con una nueva serie original del maestro mexicano del terror. A continuación, te contamos todo lo que llega este mes al servicio.

Todas las series que estrena Netflix en octubre de 2022

Guillermo del Toro, ganador del Oscar y director de la aclamada peli de terror «El laberinto del fauno», estrena en la plataforma «El gabinete de curiosidades», una serie de 8 cuentos de terror espeluznantes que no te puedes perder. Además, también llegan otros títulos de este género como «El club de la medianoche» o la tercera temporada de «Misterios sin resolver». Aquí abajo te dejamos la lista completa de las series que llegan en octubre.

Siempre reinas (2 de octubre)

(2 de octubre) Niequelao! EEUU Halloween (5 de octubre)

(5 de octubre) Contigo Capitán (5 de octubre)

(5 de octubre) Andropausia (7 de octubre)

(7 de octubre) Anomalías (7 de octubre)

(7 de octubre) Derry Girls – Temporada 3 (7 de octubre)

– Temporada 3 (7 de octubre) El topo (7 de octubre)

(7 de octubre) El club de la medianoche (7 de octubre)

(7 de octubre) Las Hermanas (8 de octubre)

(8 de octubre) Belascoarán (12 de octubre)

(12 de octubre) Las mariposas negras (12 de octubre)

(12 de octubre) Playlist (13 de octubre)

(13 de octubre) Dead End: El parque del terror – Temporada 3 (13 de octubre)

– Temporada 3 (13 de octubre) Sagrada familia (14 de octubre)

(14 de octubre) Todos quieren salvarse (14 de octubre)

(14 de octubre) Somebody Feed Phil – Temporada 6 (18 de octubre)

– Temporada 6 (18 de octubre) Misterios sin resolver – Temporada 3 (18 de octubre)

– Temporada 3 (18 de octubre) Notre-Dame (19 de octubre)

(19 de octubre) Hasta que la plata nos separe (19 de octubre)

(19 de octubre) El amor es ciego – Temporada 3 (19 de octubre)

– Temporada 3 (19 de octubre) 28 días paranormales (21 de octubre)

(21 de octubre) Desde cero (21 de octubre)

(21 de octubre) High: Confesiones de una mula en Ibiza (21 de octubre)

(21 de octubre) El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro (25 de octubre)

(25 de octubre) Reunión familiar – Temporada 5 (27 de octubre)

– Temporada 5 (27 de octubre) El hijo bastardo y el mismísimo diablo (28 de octubre)

(28 de octubre) Si lo hubiera sabido (28 de octubre)

(28 de octubre) Maestros cocteleros (28 de octubre)

(28 de octubre) Big Mouth – Temporada 6 (28 de octubre)

– Temporada 6 (28 de octubre) Karppi – Temporada 3 (29 de octubre)

Películas y documentales que llegan a Netflix este mes de octubre de 2022

Si no eres fanático del terror fantástico y prefieres el suspenso del género thriller, entonces no te puedes perder El Ángel de la Muerte. Esta es una peli protagonizada por Jessica Chastain y Eddie Redmayne en la que seguirás la historia de un crimen médico bastante tenebroso. Pero este no es el único título que debuta en la plataforma este mes, ya que también se estrenarán las siguientes pelis y documentales:

Apolo 11 (1 de octubre)

(1 de octubre) Emma (1 de octubre)

(1 de octubre) Hasan Minhaj: The King’s Jester (4 de octubre)

(4 de octubre) El teléfono del señor Harrigan (5 de octubre)

(5 de octubre) Togo (5 de octubre)

(5 de octubre) Sin miedo a las estrellas (5 de octubre)

(5 de octubre) Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer (7 de octubre)

(7 de octubre) Los ancianos (7 de octubre)

(7 de octubre) El quipo redentor (7 de octubre)

(7 de octubre) La chica más afortunada del mundo (7 de octubre)

(7 de octubre) Sue Perkins: Increible, pero legal (13 de octubre)

(13 de octubre) Lina, una actriz para todo (13 de octubre)

(13 de octubre) Tomai (14 de octubre)

(14 de octubre) La maldición de Bridge Hollow (14 de octubre)

(14 de octubre) La Escuela del Bien y del Mal (19 de octubre)

(19 de octubre) Descendientes (21 de octubre)

(21 de octubre) Jaula (24 de octubre)

(24 de octubre) El robo a Mussolini (26 de octubre)

(26 de octubre) El Ángel de la Muerte (26 de octubre)

(26 de octubre) El abismo del infierno (26 de octubre)

(26 de octubre) Bonita (27 de octubre)

(27 de octubre) Depois do Universo (27 de octubre)

(27 de octubre) Yo acoso (28 de octubre)

(28 de octubre) Mi encuentro con el mal (28 de octubre)

(28 de octubre) El extraño (28 de octubre)

(28 de octubre) Sin novedad al frente (28 de octubre)

(28 de octubre) Wendell y Wild (28 de octubre)

Y tú… ¿Cuál de estos estrenos no te perderás en octubre?