2020 pasa volando y al verano apenas le quedan unas semanas, sin embargo, eso no significa que no queden cosas por hacer. Si ya te hartaste de ir a la playa con tus amigos, entonces ¬Ņpor qu√© no armar planes en casa? Prende tu tele y acom√≥date en el sof√°, porque Netflix trae un mont√≥n de estrenos para septiembre de 2020 que te mantendr√°n muy ocupado. ¬ŅQuieres descubrirlos?

Netflix llega cargado de novedades, estas son todas las películas que estrenarán en septiembre de 2020

Como todos los meses, la plataforma ampliar√° un poco m√°s su cat√°logo de contenido, porque recuerda, Netflix quiere que siempre tengas algo nuevo para ver. Para septiembre Netflix estrenar√° en Espa√Īa un total de 22 pel√≠culas en su servicio, y hay para todo tipo de gustos desde suspense hasta animaci√≥n.

Una de las novedades m√°s atractivas del mes es Freaks una pel√≠cula alemana de ‚Äúsuperh√©roes‚ÄĚ muy curiosa. ¬ŅPor qu√©? Porque no es la cl√°sica aventura de Marvel o DC. Freaks cuenta la historia de c√≥mo una cocinera descubre que tiene s√ļper poderes ocultos y que muchas personas m√°s tambi√©n, pero una conspiraci√≥n busca ocultar la verdad.

Y hablando de cosas extra√Īas, otra pel√≠cula muy esperada en Netflix para septiembre es El diablo a todas horas. Esta cinta sigue la historia (no cronol√≥gica) de una serie de personas que quedaron perturbadas por la segunda guerra mundial. A trav√©s de 138 minutos conocer√°s c√≥mo impact√≥ el conflicto b√©lico a personas muy distintas entre s√≠ pero con un mismo problema, muchos trastornos mentales.

Pero bueno, estas son apenas dos películas de todas las que habrá, así que aquí te dejamos la lista completa junto a su fecha de estreno:

Doble Traición, estreno el 1 de septiembre.

Indiana Jones y el Templo Maldito, estreno el 1 de septiembre.

N√ļmero 9, estreno el 1 de septiembre.

Silencio roto, estreno el 1 de septiembre.

La llegada, estreno el 1 de septiembre.

La maldición de Chucky, estreno el 1 de septiembre.

Cable: el desastre llama, estreno el 1 de septiembre.

Dudley de la monta√Īa, estreno el 1 de septiembre.

Bebé jefazo: ¡Atrapa al bebé!, estreno el 1 de septiembre.

Bienvenidos al ayer, estreno el 1 de septiembre.

Un paraíso decisivo, estreno el 1 de septiembre.

De tu ventana a la mía, estreno el 1 de septiembre.

No tengas miedo, estreno el 1 de septiembre.

Vera: el día de la amistad, estreno el 1 de septiembre.

Freaks, estreno el 2 de septiembre.

Enola Holmes, estreno el 3 de septiembre.

Pienso en el final, estreno el 4 de septiembre.

Lo que el pulpo me ense√Ī√≥, estreno el 7 de septiembre.

Ha nacido una estrella, estreno el 8 de septiembre.

Corazón loco, 9 de septiembre.

Guapis, estreno el 9 de septiembre.

Mascotas unidas, estreno el 11 de septiembre.

Las series también están de estreno en Netflix para septiembre de 2020

Para septiembre Netflix estrenar√° 19 series en su plataforma, algunas totalmente nuevas y otras a trav√©s de nuevos episodios. ¬ŅCu√°les destacan? Varias, pero principalmente Away, un drama de ciencia ficci√≥n que sigue la historia de la astronauta Emma Green (Hilary Swank) en una misi√≥n que la obliga a separarse de su familia por tres a√Īos.

¬ŅNo te van los dramones? Entonces puede que te vayan los reality shows, la otra gran estrategia de Netflix para mantenerte pegado a la tele. Para septiembre la plataforma estrena varios, pero definitivamente los m√°s esperados son Top Chef EE.UU y Las Kardashian. Esta es la lista de todas las series que estrenar√° Netflix en septiembre de 2020:

Baby, tercera temporada, estreno el 1 de septiembre.

Archer, décima temporada, estreno el 1 de septiembre.

Borgen, cuarta temporada, estreno el 1 de septiembre.

Top Chef EE.UU, tercera temporada, estreno el 1 de septiembre.

Bayblade, primera temporada, estreno el 1 de septiembre.

Stein;Gate 0, primera temporada, estreno el 1 de septiembre.

Las Kardashian, todas las temporadas, estreno el 1 de septiembre.

Chef’s Table: Barbacoa, primera temporada, estreno el 2 de septiembre.

El joven Wallander, primera temporada, estreno el 3 de septiembre.

Away, primera temporada, estreno el 4 de septiembre.

Memorias de Idh√ļn, primera temporada, estreno el 10 de septiembre.

Julie and the phantoms, primera temporada, estreno el 10 de septiembre.

Family Business, segunda temporada, estreno el 11 de septiembre.

La marquesa, primera temporada, estreno el 11 de septiembre.

Dragon’s Dogma, primera temporada, estreno el 17 de septiembre.

La √ļltima palabra, primera temporada, estreno el 17 de septiembre.

Rachel, primera temporada, estreno el 18 de septiembre.

Parque Jur√°sico: campamento cret√°cico, primera temporada, estreno el 18 de septiembre.

Ratched, primera temporada, estreno el 18 de septiembre.

Netflix estrena un par de documentales para septiembre de 2020

Otro formato de historias que ha ganado mucha popularidad en Netflix √ļltimamente son los documentales. Los usuarios de la plataforma tienen mucha sed de conocimiento y curiosidad, por eso Netflix los premia todos los meses. Para septiembre solo habr√° un par de nuevos documentales, pero est√°n ah√≠, son un estreno y hay que listarlo, ¬Ņno?:

Obama, estreno el 1 de septiembre.

La línea: la sombra del Narco, estreno el 9 de septiembre.

¬ŅCu√°l es tu estreno m√°s esperado en Netflix para septiembre de 2020? Y si no los viste todos, tambi√©n puedes chequear las novedades de agosto en la plataforma.