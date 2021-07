Julio acaba de empezar y como pasa cada mes, llegan los estrenos de tus series y películas favoritas. Casi siempre hablamos de los estrenos de Netflix y este mes no ha sido la excepción. Sin embargo, en esta ocasión también hemos recopilado todo lo nuevo que está por llegar en HBO, tanto en series y películas.

Y eso no es todo, también habrá contenido nuevo para niños. Así que, si tienes HBO esta es la guía que estabas buscando para no perderte ningún estreno en julio.

Todos los estrenos de HBO en julio de 2021

Hemos organizado los estrenos de HBO este mes en categorías y fechas. Podrás encontrar tres categorías: películas, series y contenido para niños. En cada categoría, los títulos de estreno están agrupados por fecha. Así que, si estás buscando los estrenos de una fecha en específico, te recomendamos que vayas directo al índice, podrás encontrarlo más arriba. Este te llevará a la sección que estás buscando.

Y por supuesto, si no sabes por dónde empezar en este mes de estrenos en HBO, aquí te dejamos un breve resumen de las películas y series más populares, ¡No te las pierdas!

Películas de estreno en HBO para julio de 2021

Estrenos el 1 de julio

A partir de hoy mismo estarán disponibles las tres entregas de Mad Max. Y aunque las tres son muy buenas, si aún no has visto “Mad Max: furia en la carretera” te la recomendamos, visualmente te atrapará y el argumento de la película no está nada mal. Además, esta película cuenta con la actuación especial de Charlize Theron y Tom Hardy, entre otros.

El becario.

Jack, el cazagigantes .

. Juana la loca.

La lengua de las mariposas.

Los otros .

. Mad Max 2. El guerrero de la carretera.

Mad Max. Furia en la carretera .

. Mad Max. Salvajes de autopista.

Un profeta.

Estrenos el 2 de julio

¿Quién no recuerda a Los Ángeles de Charlie? A partir del 2 de julio las dos entregas de Los Ángeles de Charlie estarán disponibles en HBO. Si quieres distraerte un rato y recordar con nostalgia dos películas que ya llevan varios años desde su presentación, está atento a esta fecha. Pero eso no es todo, el 2 de julio se liberarán otras películas muy interesantes, deberías echarle un ojo.

55 pasos.

Ahora los padres son ellos .

. Disobedience.

El vuelo.

Jumaji: bienvenidos a la jungla .

. La gran estafa americana.

Los ángeles de Charlie.

Los ángeles de Charlie: al límite .

. Los padres de él.

Los padres de ella.

Estrenos el 9 de julio

Valerian y la Ciudad de los mil Planetas es otra superentrega que cuenta con las actuaciones especiales de Cara Delevingne, Dane Dehaan y Rihanna. Esta película te lleva a un fantástico mundo futurista en el espacio, así que si quieres dejar tu imaginación volar por un rato necesitas ver Valerian y la Ciudad de los mil Planetas.

7 días en Entebbe.

Basada en hechos reales .

. Cruce de caminos.

El fin del romance.

Valerian y la ciudad de los mil planetas .

. Yo, Tonya.

Estreno el 16 de julio

Jane Eyre.

Estrenos el 23 de julio

La cabra o “Goat” es una película que aborda las fraternidades universitarias en Estados Unidos desde un punto de vista un poco siniestro. En estos grupos muchas veces los rituales de iniciación van más allá de lo que deberían y esto puede dejar daños severos en la autoestima de cualquiera. Con Goat no te reirás tanto pero sin dudas te hará reflexionar.

Goat.

Grace de Mónaco .

. La mujer de negro.

La mujer de negro: el ángel de la muerte.

El juego de Molly .

. Ons.

Rey gitano.

Suite francesa.

Una habitación con vistas.

Estrenos el 24 de julio

Nuestro último verano en Escocia.

Estrenos el 29 de julio

Nuevamente, Tom Hardy nos entretiene con Venom, una película de superhéroes donde, irónicamente, el único superhéroe es realmente un supervillano. Venom le da un giro de tuercas a uno de los peores villanos de Spider-Man y no solo eso, también lo hace introduciendo un poco de comedia.

Venom.

Estrenos el 30 de julio

El Protector.

Indochina.

Pulp fiction .

. The fighter.

Series de estreno en HBO para julio de 2021

El Loto Blanco es una sátira que mezcla, sutilmente, la crítica social con la comedia. En una isla tropical varias personas viajan para relajarse y ser consentidos por los locales. Al principio todo es así pero poco a poco notarás que no todo es tan perfecto como parece. No lo es la isla, tampoco los lugareños y mucho menos los turistas. Si quieres conocer más deberías ver The White Lotus.

Estrenos el 12 de julio

The white lotus.

Estrenos el 13 de julio

Depredadores: el podcast.

Estrenos el 17 de julio

Allí abajo.

Estrenos el 19 de julio

Una ola de treinta metros.

Estrenos el 27 de julio

Roswell: New México.

Contenido para niños en HBO para julio de 2021

Muchos recordarán a Doraemon con afecto y seguramente las nuevas generaciones también han sabido apreciar tan buena animación. Este mes HBO estrenará la novena temporada de Doraemon y eso no es todo, también presentará la película de Doraemon, héroe del espacio, no dejes de verla.

Estrenos el 1 de julio

Peter Rabbit.

Estrenos el 2 de julio

Los croods.

Space jam .

. Yo, Elvis Riboldi.

Estrenos el 9 de julio

Los nuevos Looney Tunes: tercera temporada.

Estrenos el 15 de julio

Justin y la espada del valor.

Estrenos el 16 de julio

El show de Tom y Jerry: quinta temporada.

Estrenos el 22 de julio

¿Quién no ha visto Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald? Esta es una precuela de la saga de Harry Potter con una trama y sobre todo efectos especiales dignos de admirar. Si aún no la has visto este es el momento perfecto y si ya lo has hecho, ¿por qué no disfrutarla de nuevo?

Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald.

Estrenos el 23 de julio

Doraemon: novena temporada.

Estrenos el 30 de julio

¡Enróllate, Scooby Doo! Primera temporada.

Doraemon, the space hero.

Estos son todos los estrenos de HBO en julio. Si te has quedado con ganas de ver más, te recomendamos algunas de las mejores películas disponibles en Netflix, muchas de ellas no son tan populares pero valen la pena, sin lugar a dudas.