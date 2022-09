Estrenos de Amazon Prime Video para octubre de 2022

Todo parece indicar que octubre va a ser un buen mes para las plataformas de streaming. Hace unos días conocimos los espectaculares estrenos de Disney+ y Netflix para este mes, y ahora ha llegado el momento de descubrir lo que llega a Prime Video.

En este mes la plataforma expande su catálogo de pelis con más de 100 títulos, entre las que se encuentran desde clásicos del cine, hasta pelis nuevas que no te puedes perder. Pero además, Prime Video también estrena series exclusivas de drama, terror y ciencia ficción. A continuación, te contamos todo lo que llega nuevo al servicio.

Las series que llegarán a Amazon Prime Video en octubre de 2022

En este mes de Halloween podrás disfrutar de la décima temporada de American Horror Story. ¿No te gusta el terror? Pues también puedes ver el estreno de The Peripheral, una serie protagonizada por Chloë Grace Moretz de ciencia ficción que cuenta la historia de una chica cuyo trabajo enfocado en la realidad virtual la hace entrar en contacto con una persona del futuro. Aquí abajo te dejamos la lista de las series que llegan a la plataforma:

6 de octubre:

Bring It On, Ghost (2016)

19 de octubre:

May I Help You (2022)

20 de octubre:

American Horror Story – Temporada 10 (2021)

21 de octubre:

Modern Love Tokyo (2022)

The Peripheral (2022)

22 de octubre:

Hush Hush (2022)

28 de octubre:

The Devil’s Hour (2022)

Las pelis que estrena Prime Video en octubre de 2022

Prime Video inicia el mes añadiendo a su catálogo de pelis un montón de títulos nuevos. El primer día de octubre se estrena en la plataforma más de películas, entre las que se encuentran clásicos como The Purple Rose of Cairo o The Silence of the Lambs.

¿Buscas algo más reciente? Pues debes saber que una de las mejores pelis de 2022 llega a la plataforma este mes. El 11 de octubre se entrena en Amazon Prime Video la película El hombre del norte, una peli ambientada en la época vikinga que de seguro obtendrá muchas nominaciones en la próxima temporada de premios.

1 de octubre:

12 Dates of Christmas (2011)

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016)

7 Days to Vegas (2019)

A Christmas In Vermont (2016)

A Christmas Solo (2017)

I. Artificial Intelligence (2001)

Abraham Lincoln: Vampire Hunter (2012)

Ace the Case: Manhattan Mystery (2016)

Advantageous (2015)

Another Time (2018)

Audrey Rose (1977)

Baby Boom (1987)

Babymoon (2017)

Beat Street (1984)

Big House (2020)

Bloodrunners (2017)

Bridesmaids (2011)

Bridge and Tunnel (2014)

Buddymoon (2016)

Burnt Offerings (1976)

Christmas Crime Story (2016)

Colewell (2019)

Colors of Heaven (2017)

Cosmos (2019)

Cyrus (2010)

Dark Crimes (2018)

Daylight Savings (2012)

Dickie Roberts: Former Child Star (2003)

Edward Scissorhands (1990)

End of Sentence (2019)

Falcon Song (2014)

Fire In The Sky (1993)

For Colored Girls (2010)

Get Shorty (1995)

Going To Brazil (2017)

Hackers (1995)

Hal King (2021)

Hannibal (2001)

Hearts And Bones (2019)

Heaven Can Wait (1978)

Hellbenders (2013)

Hickey (2016)

High-Rise (2016)

Hit By Lightning (2014)

Hondo (1953)

Hostel (2006)

Jennifer’s Body (2009)

Just Married (2003)

Land Of The Lost (2009)

Last Holiday (2006)

Law Abiding Citizen (2009)

Leaving Las Vegas (1996)

Love Dot Com (2019)

Magnum Opus (2017)

Mags and Julie Go On A Road Trip (2020)

Man on Fire (2004)

Mariah Carey’s All I Want For Christmas

Is You (2017)

Murder Bury Win (2020)

My Bloody Valentine (2009)

My True Fairytale (2021)

No Alternative (2018)

Nothing Like the Holidays (2008)

Nowitzki: The Perfect Shot (2015)

Panic (2000)

Patriot Games (1992)

Piranha 3D (2010)

Ryde (2017)

Santa Claus: The Movie (1985)

Seabiscuit (2003)

Shane (1953)

Shanghai Knights (2003)

Shutter Island (2010)

Shuttlecock (2020)

Snow White And The Huntsman (2012)

Social Animals (2018)

Source Code (2011)

Summer Rental (1985)

Support the Girls (2018)

Swing Vote (2008)

Teen Wolf (1985)

Teen Wolf Too (1987)

The Curious Case of Benjamin Button (2008)

The Devil Inside (2012)

The Dictator (2012)

The Divorce Party (2019)

The Dustwalker (2020)

The Forbidden Kingdom (2008)

The Harimaya Bridge (2010)

The Hot Chick (2002)

The Hundred-Foot Journey (2014)

The Purple Rose of Cairo (1996)

The Silence of the Lambs (1991)

The Thomas Crown Affair (1968)

The Unraveling (2015)

The Woman in Red (1984)

Two For Joy (2018)

Tyler Perry’s Madea’s Family Reunion (2006)

Tyler Perry’s Madea’s Family Reunion – The

Play (2002)

Universal Soldier: Day of Reckoning (2012)

Universal Soldier: The Return (1999)

Up In The Air (2009)

Valentin (2004)

Vanilla Sky (2001)

Venus and Serena (2013)

Vice (2015)

Vincent and Theo (1990)

Visioneers (2009)

Wall Street (1987)

Water in a Broken Glass (2020)

Winchester (2018)

Without a Paddle: Nature’s Calling (2009)

You’re in Charge (2013)

Zack and Miri Make a Porno (2008)

7 de octubre:

Catherine Called Birdy (2022)

9 de octubre:

Noah (2014)

11 de octubre:

Family Camp (2022)

El hombre del norte (2022)

20 de octubre:

Torn Hearts (2022)

21 de octubre:

Argentina, 1985 (2022)

24 de octubre:

Blacklight (2022)

28 de octubre:

Downton Abbey: A New Era (2022)

Run Sweetheart Run (2022)

31 de octubre:

Unhuman (2022)

Y tú… ¿Cuál de estos estrenos no te perderás?