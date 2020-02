Después de tantos rumores que han circulado durante los últimos meses, el esperado Realme X50 Pro 5G, finalmente esta muy cerca de salir a la luz. Antes de que llegue su lanzamiento oficial, ya se han filtrado sus características, y en este artículo te contamos todos los detalles sobre la nueva bestia de Realme. Así que no te lo puedes perder.

Realme ha estado revelando lentamente detalles sobre su dispositivo X50 Pro 5G en los últimos días. La compañía ha programado el lanzamiento de su nuevo buque insignia para el 24 de febrero, en el marco de un evento en streaming donde se hará el anuncio oficial. Sin embargo, ya se han filtrado algunas de las características de este móvil, que sin duda son de primer nivel:

Como puedes darte cuenta, se trata de una verdadera bestia que es capaz de plantarle cara a otros móviles de las mejores marcas del mercado. Su potente procesador Snapdragon 865, junto a su memoria RAM y su gran capacidad de almacenamiento le dan un rendimiento de primer nivel, con el que podrás usar cualquier app o jugar a cualquier juego sin problemas.

We could think of a million situations in which having no battery could ruin your day.

But during the time you have been thinking about this, you would have already charged the #realmeX50Pro with its 65W SuperDart Charge to keep you going. #realme5G

— realme Europe (@realmeeurope) February 13, 2020