Si en las últimas horas te han expulsado de algún grupo de WhatsApp en donde participas, no le agarres bronca al administrador del mismo, pues es un error de la propia aplicación de mensajería que ha afectado a gran parte de los usuarios en el mundo.

El error comenzó a esparcirse durante la tarde del día de ayer (16 de septiembre) y se ha hecho mucho más evidente durante la madrugada del día de hoy. Si bien es un problema de muy fácil solución (el propio mensajero vuelve a añadir a los usuarios expulsados automáticamente), el error generó muchos problemas en los grupos, pues a nadie le gusta que lo echen sin motivo.

Lo bueno es que no todos han sufrido la expulsión masiva de grupos, solo los que poseen la versión 2.20.200.7 y 2.20.200.8 de WhatsApp se vieron afectados. Aquellos que cuenten con una versión anterior a las mencionadas, no deberían tener este problema.

La solución a este error es actualizar de forma manual la app desde Google Play Store. Por otro lado, si no puedes descargar una nueva versión de WhatsApp desde la tienda de apps de Google, puedes optar por descargar WhatsApp fuera de Play Store. Si eliges esta última opción, tendrás la posibilidad no solo de descargar la última versión oficial del mensajero, también podrás acceder a la versión beta del mismo.

Some users are reporting the same bug on 2.20.200.8. Do you confirm? https://t.co/XqDMZGaHTx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 15, 2020