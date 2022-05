Definitivamente, en el mundo de Internet no se puede confiar en nadie. A inicios de este año, DuckDuckGo Browser estrenaba un conjunto de nuevas funciones, como el anti-tracking, que lo convertían sin lugar a dudas en el navegador más seguro para Android.

Sin embargo, todo parece indicar que el popular navegador del pato abusó de nuestra confianza y nos mintió respecto al nivel de privacidad que supuestamente ofrece. Así es, se ha revelado que DuckDuckGo mantiene un acuerdo con Microsoft para no bloquear sus rastreadores. ¿Quieres saber más? Pues enseguida te contamos todo sobre esta polémica.

Es bien sabido que DuckDuckGo mantiene una buena relación comercial con Microsoft. De hecho, su motor de búsqueda se alimenta de uno de los servicios de la multinacional de Bill Gates, Bing, para ofrecer una mayor cantidad de resultados. Y esto tiene su precio. En los términos y condiciones de DuckDuckGo se puede leer que, si el usuario ingresa en un anuncio de Microsoft, el navegador proporcionará su IP al servicio de publicidad de Microsoft.

Y esto no es lo peor. La relación que existe entre DuckDuckGo y el gigante de la tecnología es mucho más profunda de lo que los desarrolladores del navegador admiten. El experto en seguridad @thezedwards reveló en un hilo de Twitter los resultados de una reciente investigación que realizó. En ella detecto que DuckDuckGo Browser no bloquea los rastreadores de Microsoft en sitios web de terceros, como Workplace de Facebook.

Sometimes you find something so disturbing during an audit, you've gotta check/recheck because you assume that *something* must be broken in the test.

But I'm confident now.

The new @DuckDuckGo browsers for iOS/Android don't block Microsoft data flows, for LinkedIn or Bing.🧵 pic.twitter.com/ol7Ydfo3BJ

— ℨ𝔞𝔠𝔥 𝔈𝔡𝔴𝔞𝔯𝔡𝔰 (@thezedwards) May 23, 2022