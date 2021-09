¿Te quedaste sin PlayStation Plus para jugar a los juegos online en tu PS4 o PS5? No hace falta que gastes 60 dólares o 60 euros para renovar el servicio por un año. Sony ha lanzado una promoción con la que podrás comprar PS Plus por tan solo un dólar o un euro.

¿Cómo contratar PlayStation Plus por 1 dólar o 1 €?

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que realizar para poder adquirir PS Plus por 1 euro o 1 dólar, es imprescindible que tengas instalada la app de PlayStation en tu móvil.

Si bien esto puede hacerse desde una consola PS4 o PS5, hay algunos problemas que hace que la compra no pueda llevarse a cabo. Es por este motivo que lo mejor es hacerlo desde la aplicación de PlayStation, app que puedes descargar desde aquí.

¿Ya tienes descargada e instalada la aplicación oficial de PlayStation? Sigue estos pasos para poder hacerte con esta oferta temporal:

Abre la aplicación de PlayStation desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez dentro de la PS App, tendrás que pinchar sobre la pequeña lupa que se ubica en la parte derecha inferior de la pantalla.

que se ubica en la parte derecha inferior de la pantalla. Pincha sobre el cuadro de búsqueda que dice “Buscar un juego”.

que dice “Buscar un juego”. Escribe las siguientes palabras “PS Plus”. Una vez escritas, pincha sobre el primer resultado, el cual dice “PlayStation Plus 1 mes de suscripción”.

Dale a botón de color blanco que dice “Agregar al carrito”.

que dice “Agregar al carrito”. Pulsa sobre “Iniciar sesión”

Vuelve a pinchar sobre el botón que dice “Iniciar sesión”. Ingresa tu dirección de email y contraseña para poder acceder al apartado de compras.

para poder acceder al apartado de compras. Por último, dale al botón “Aceptar” para poder comprar la suscripción de 1 mes a PlayStation Plus por 1 dólar o 1 euro.

Es importante aclarar que debes contar con saldo en tu tarjeta de crédito o débito para poder acceder a esta oferta. Por otro lado, si no cuentas con saldo en tu cuenta, o bien no tienes una tarjeta de débito o crédito, puedes comprar una tarjeta virtual en Amazon, ¿cómo? Pinchando en el enlace que te dejamos a continuación:

Aprovechamos para recordarte que esta oferta es real, no como el correo falso de verificación de dos pasos de PlayStation, así que no deberías preocuparte por nada al momento de comprar esta suscripción desde la tienda de PlayStation.