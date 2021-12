Si vives en México, Chile, Colombia, Perú o Brasil te contamos que este fin de semana Disney te adelanta la Navidad. Justo estos días en los que tendremos el final de una temporada apasionante de la Fórmula 1 y otro partido vibrante de Messi y compañía (PSG vs. Mónaco), podrás ver Star+ de Disney+ totalmente gratis.

Así como lo lees, este excelente servicio de streaming que ofrece las mejores películas, series y deportes se podrá disfrutar gratuitamente y sin restricciones. ¿No quieres desaprovechar esta oportunidad? Pues quédate con nosotros para descubrir los detalles de esta promoción.

Star+ de Disney+ gratis este fin de semana

Los días 11, 12 y 13 de diciembre tienes la oportunidad de ver todo el contenido de Star+ sin pagar ni un centavo. De esta manera podrás disfrutar de todos los nuevos títulos que este servicio ha estrenado en diciembre. ¿Y qué se puede ver en Star+? Si aún no lo conoces, te contamos que es una plataforma llena de películas, documentales, series y que además trae los mejores eventos deportivos totalmente en vivo de la mano de ESPN.

Este fin de semana podrás ver los partidos de las mejores ligas de fútbol de Europa como la Premier League, LaLiga, la Ligue 1 francesa y muchas otras más. Además, no te puedes perder el Gran Premio de Abu Dhabi, el cual será el final de una de las mejores temporadas de la Fórmula 1 de los últimos años. Y no solo eso, si eres fanático de las artes marciales mixtas no querrás dejar de ver la UFC 269 en la que Charles Oliveira y Dustin Poirier se enfrentarán en la pelea estelar.

¿Cómo ver Star+ de Disney+ gratis?

Lo primero que debes de tener en cuenta es que esta promoción solo está disponible para Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Si vives en otro país de Latinoamérica, lamentamos decirte que no podrás ver gratis este servicio de streaming, por lo que te tocará contratar Star+.

Para ver gratuitamente este servicio lo único que tendrás que hacer es registrarte en la plataforma de Star+ a través de la web oficial en los días ya mencionados. Así se activará automáticamente este pase libre que te permitirá disfrutar de todo el contenido sin pagar. Y tú… ¿Qué estás esperando para registrarte?