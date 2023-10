Cómo ver la Gala del Balón de Oro gratis de forma legal

Se acerca la siguiente edición de la ceremonia del Balón de Oro, o Ballon d’Or, un mérito entregado por la revista de francesa de fútbol, France Football, al mejor futbolista del año. La buena noticia es que hemos encontrado un par de formas con las cuales podrás ver la Gala del Balón de Oro en vivo, completamente gratis y de forma legal. Si quieres saber más sobre esto, te recomendamos que no dejes de leer.

¿Cómo ver legalmente la Gala del Balón de Oro en vivo y gratis?

Este próximo lunes 30 de octubre se celebrará la ceremonia número 67 de la entrega del Balón de Oro al mejor futbolista del año. Este evento estará disponible en varias plataformas de streaming de pago, por ejemplo, en Estados Unidos podrá verse a través de Paramount + y en Latinoamérica será emitido por TNT Sports y HBO Max. Pero si no tienes ninguna de estas plataformas no te preocupes, tenemos un par de soluciones para ti.

En primer lugar, tenemos el canal de Twitch de Ibai Llanos, quien recientemente declaró en su cuenta de X, previamente Twitter, que transmitiría en vivo el evento, para todo el mudo, completamente gratis. Sin duda un gran gesto por parte de Ibai quien siempre ha estado muy presente en el mundo del fútbol.

Volviendo al tema, otra opción disponible será la transmisión en vivo del Balón de Oro, por la página de L’Équipe. Este es un diario deportivo francés enfocado principalmente en el fútbol. Lo único que tienes que hacer es crearte una cuenta en la página oficial de L’Équipe. Lo malo con esta opción es que todo estará en francés y sin traducción, pero si esto no es un problema para ti, entonces todo bien.

¿A qué hora será la Gala del Balón de Oro 2023?

La ceremonia número 67 del balón de oro se llevará a cabo el día 30 de octubre a las 20:45 hora de Francia en el Teatro del Châtelet en París. Eso quiere decir que en España se podrá ver a la misma hora debido a que ambos países tienen el mismo huso horario. En México podrá verse a las 12:45 horas y en Venezuela se emitirá a las 14:45 horas.

Los favoritos para llevarse el Balón de Oro en la categoría masculina son el argentino Lionel Messi del Inter Miami CF, el francés Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain F. C. y el noruego Erling Haaland del Manchester City F. C. Por otra parte, en la categoría femenina, la favorita para llevarse el Balón de Oro a casa es la española Aitana Bonmatí del F. C. Barcelona.

Los resultados aún no están escritos en piedra, así que ahora que ya sabes cómo ver la Gala del Balón de Oro gratis de forma legal, te invitamos a que no te pierdas esta ceremonia. Cuéntanos en la sección de comentarios, quien crees que se llevará el Balón de Oro este año.