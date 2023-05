Los móviles de la serie Xiaomi 13 (los Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro y Xiaomi 13 Ultra) están presentando un problema bastante molesto relacionado con sus cámaras y los destellos. Según reportan desde Xiaomiui, este trío de móviles se enfrentan al mismo problema de cámara que ocurre en las fotos tomadas en ambientes de poca luz con una fuente de luz apuntando directamente a los sensores.

Al parecer, la cámara se lía en estas condiciones, produciendo un lens flare o destello de lente exagerado que llega a incluso manchar la foto con una marca azul extraña. A continuación, te dejamos algunos ejemplos de este problema.

Así de mal captura los destellos la cámara de los Xiaomi 13

Recopilación de problemas de la cámara del Xiaomi 13 Ultra 1 de 4

Por si no lo sabes, lens flare o destello de lente es el efecto que se produce cuando una cámara capta rayos de luz que inciden en su objetivo. Es bastante normal y ocurre con todas las cámaras, aunque algunas controlan este efecto mejor que otras. El destello debería verse natural y no muy grande, lo cual no se consigue con las cámaras de los Xiaomi 13.

En algunas fotos tomadas por un Xiaomi 13 compartidas por los internautas se puede ver un destello de lente gigante, sobre todo cuando hay poca luz alrededor. Esto hace que el lens flare se lleve toda la atención de la foto, que es lo que generalmente no se desea. Pero lo peor de este destello es que genera colores aleatorios en las fotos o incluso manchas. Por cierto, este problema también parece que afecta a los vídeos.

Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué sucede esto, se cree que es un problema de hardware, por lo que en teoría no se puede solucionar del todo con una actualización del sistema.

Xiaomi no se ha pronunciado al respecto todavía, pero esperemos que lo hagan pronto porque es un problema grave. Estamos hablando de móviles de más de 800 euros que no deberían tener estos problemas, máxime considerando que la cámara es su característica más destacada y la razón de su elevado precio.