En la actualidad, la mayoría de usuarios dan por hecho que si un smartphone es Android trae consigo Google Play Store y las demás apps de Google. Pero no es así. También existen dispositivos Android sin las apps de Google como los Huawei P40, cuyo lanzamiento fue algo polémico por eso mismo. Y es que para todos los fabricantes es mejor lanzar su Android con las apps y servicios de Google, ya que todos los usuarios estamos acostumbrados a eso.

De ahí a que la mayoría de móviles Android que están en el mercado (al menos en Occidente) tengan las apps de Google. Sin embargo, hay excepciones especiales, como la del veto a Huawei que le impide a la compañía usar en sus móviles el software de Google. Por ello, de este lado del mundo también se venden smartphones Android sin Google. Debido a eso, Google ahora está exigiendo a los fabricantes indicar en las cajas de sus smartphones si estos tienen las apps de Google o no, según lo que reveló Xiaomi recientemente.

La caja del Xiaomi Mi 10 europeo indica que tiene las apps de Google, pero no es un ataque a Huawei

Hace poco apareció una imagen de la caja del Xiaomi Mi 10 que se venderá en Europa, la cual causó indignación en muchos usuarios chinos. La caja dice lo siguiente: “With easy access to the Google apps you use the most” (Con fácil acceso a las apps de Google que más usas, en español). Esto para las personas en China fue una especie de burla a Huawei y sus móviles, los cuales no tienen las apps de Google y para instalárselas hay que llevar a cabo métodos complicados.

Recordemos que, desde que Huawei fue vetada comercialmente por Estados Unidos, en China creció un cierto patriotismo hacia la empresa, ya que la población piensa que lo que se está haciendo en contra de Huawei es injusto. De hecho, gracias al veto, Huawei disparó sus ventas en su país de origen como nunca antes y actualmente es la marca más querida por los chinos. Por tanto, que ahora Xiaomi venda sus móviles diciendo algo como “nosotros sí tenemos las apps de Google y ellos no” ha caído muy mal en China.

Xiaomi se defiende: la culpa es de Google

Sin embargo, para no quedar mal con sus fanáticos chinos, Xiaomi ha salido rápidamente a aclarar el mensaje de la caja del Mi 10. Según la compañía, ese mensaje es un requerimiento que ahora exige Google, como parte de la cooperación con la empresa. En otras palabras, es un mensaje del estilo “Powered by Android” o “Intel Inside” en los ordenadores.

Xiaomi, además, dijo que este nuevo mensaje que tendrán las cajas de sus smartphones con las apps de Google también lo mostrarán todos los otros fabricantes que usen las apps de Google a partir de ahora. Y es que eso es lo que se ha establecido en el último acuerdo de cooperación con Google y, casualmente, Xiaomi fue el primer fabricante en lanzar un móvil después de que el acuerdo haya entrado en vigencia.

Por otro lado, un directivo de Xiaomi dijo que el próximo buque insignia de Motorola también mostrará ese mensaje. Además, un portavoz de Vivo en Weibo confirmó también este nuevo acuerdo con Google. Habrá que esperar los próximos lanzamientos, pero todo apunta a que con este nuevo movimiento de Google, Huawei quedará muy mal parada.

