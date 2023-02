Está claro que Sony es una eminencia en materia de productos de audio. Sin embargo, hasta las marcas más veteranas pueden equivocarse. El usuario «yangcong1982» en Reddit ha informado que uno de sus auriculares Sony WF-1000XM4 explotó de la nada mientras estaba cargando en su estuche. Como se puede ver en la imagen, el auricular derecho quedó separado en dos partes unidas únicamente por los cables que componen su hardware.

Lo alarmante de la situación es que el estuche de carga no emitió un pitido ni hizo una señal para indicar que algo andaba mal. El auricular, literalmente, explotó de repente y sin aviso. Por suerte, el usuario no lo llevaba puesto al momento de la explosión y, aunque usamos el término «explosión» para referirnos a este incidente, realmente no hubo combustión ni indicios de un fallo eléctrico grave, según lo que muestran las imágenes.

Así quedaron los Sony WF-1000XM4 tras una explosión repentina

La pregunta que te debes estar haciendo ahora es… ¿Por qué explotaron? La razón no está del todo clara, pero el usuario de Reddit comentó que había dejado los auriculares en el estuche de carga durante dos días después de la última vez que los usó, lo cual es completamente normal y no debería ser la causa del incidente. Además, aclaró que cargaba el estuche con una powerbank de Anker, lo que tampoco debería hacer saltar las alarmas, aunque recientemente Anker tuvo que retirar una de sus powerbanks del mercado por riesgo de incendio.

Sea como sea, las baterías de los auriculares estaban cargadas en torno al 80%, lo que descarta daños debidos a una sobrecarga o al uso de un cargador incorrecto, pese a que estos dispositivos cuentan con sistemas a prueba de fallos integrados.

Lo más interesante que comentó el usuario es que había notado que el auricular derecho se estaba empezando a descargar mucho más rápido que el izquierdo, hasta el punto que llegaba a 0% cuando al otro le quedaba 60%. Asimismo, dijo que estaba usando la versión de firmware 1.4.2, la cual es conocida por los problemas de calentamiento y batería que causa en los auriculares. A un usuario en Twitter con la misma versión le pasó lo mismo:

Considerando que actualmente estos auriculares cuestan 179 €, es inaceptable que ocurran este tipo de fallos. De cualquier manera, si tienes estos auriculares, te recomendamos actualizarlos a la versión 1.6.1 que está disponible desde diciembre de 2022. Y si te llega a ocurrir esto, no dudes en contactar con Sony (incluso si ya venció la garantía), pues parece que la empresa se está haciendo responsable de este error.