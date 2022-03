¿Apple se está fragmentando? Parece que sí, algo que hasta hace poco era impensable. Son tiempos confusos, mientras Android poco a poco mejora la terrible fragmentación del OS y extiende los periodos de actualizaciones, Apple parece que está olvidando lo que la diferencia de la competencia.

Hay rumores de que en la próxima presentación de Apple solo el iPhone 14 Max y iPhone 14 Pro Max tendrán el nuevo A16 Bionic ¿por qué? Eso es lo que trataremos de entender a continuación.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022